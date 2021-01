Qualcomm Snapdragon 480 brengt 5G naar betaalbare smartphones

Qualcomm heeft zijn Snapdragon 480 5G chipset op de markt gebracht. Deze chipset moet 5G naar goedkopere smartphones brengen en daarmee het bereik van de supersnelle mobiele technologie bereikbaarder maken.

De nu uitgebrachte Snapdragon 480 5G chipset is concreet de opvolger van de Snapdragon 460 chipset die in vele mid- en lower range smartphones wordt gebruikt. De nu uitgebrachte 480 5G chipset is een 8-nanometer System-on-a-Chip (SoC) en ondersteunt onder meer de Qualcomm Quick Charge 4+- technologie en 120Hz schermen.

Overige eigenschappen

Daarnaast beschikt de Snapdragon 480 5G chipset over 2×2 Wifi 6-ondersteuning. De in de chipset verwerkte X51 5G modem biedt 5G-connectiviteit via millimeter-wave en sub-6GHz-signalen en is geschikt voor op standalone en non-standalone gebaseerde 5G-netwerken. Ook worden time division duplexing, frequency division duplexing en dynamic spectrum sharing ondersteund. Een andere feature is nog een Spectra 345 image processor waarmee beelden of video kan worden geschoten met drie camera’s tegelijkertijd.

5G voor de massa

De belangrijkste eigenschap van de nu uitgebrachte Snapdragon 480 5G is dat deze relatief goedkope chipset 5G naar mid- en lower end smartphones brengt. Dit maakt 5G veel bereikbaarder.

De eerste devices die begin dit jaar met de Snapdragon 480 5G worden uitgerust, zijn onder meer smartphones van fabrikanten als Oppo, Vivo en HMB Global, de fabrikant van de Nokia-smartphones.