Cisco neemt Acacia definitief over voor 4,5 miljard dollar

Cisco neemt processorfabrikant Acacia definitief over, nadat eerder een rechtszaak opgestart werd. De overeenstemming is bereikt na een verhoging van het overnamebedrag van 2,6 miljard dollar (2,1 miljard euro) naar 4,5 miljard dollar (3,7 miljard euro).

Met de nu overeengekomen verhoging van het overnamebedrag is nu de weg vrij voor de definitieve overname. De overname moet eind maart zijn definitieve beslag krijgen.

Geen rechtszaak

Met deze verhoging van het overnamebod is ook de door Cisco aangespannen zaak bij de rechter in de Amerikaanse staat Delaware overbodig geworden. De techgigant had deze rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat Acacia de overname ongedaan maakte.

Onlangs kondigde Acacia aan zich niet langer gebonden te voelen aan de in 2019 overeengekomen overname. Dit vanwege het niet tijdig behalen van een goedkeuring door Chinese mededingingsautoriteiten. Verder wilde Cisco met de rechtszaak ervoor zorgen dat een eventuele exit van Acacia onmogelijk werd, totdat het hele reguleringsproces in China was voltooid.

Waarde Acacia voor Cisco

Met Acacia krijg Cisco een gespecialiseerde processorfabrikant in handen voor datacenter netwerktoepassingen en onderzeecommunicatiebekabeling. De processors maken het verwerken van het dataverkeer mogelijk. De producten gebruiken hiervoor photonische chips die elektronische data omzetten in lichtsignalen en vice versa. Op deze manier kan de data via glasvezelkabels worden verzonden. Ook maakt Acacia digital signal processors voor complexe berekeningen om zo efficiënt data via optische netwerken te transporteren.

Door Acacia over te nemen, krijgt Cisco ook een nieuwe bron van inkomsten voor zijn infrastructuuractiviteiten. Daarnaast is de overname van de processorfabrikant interessant omdat het zelf veel Acacia-producten in de eigen producten toepast.