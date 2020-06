HPE komt met cloudgebaseerde edge-toepassing voor telecomoperators

HPE wil telecomoperators helpen om, nu de 5G-netwerken worden uitgerold, edge computing-diensten te gaan leveren aan hun zakelijke klanten.

HPE ziet telecomoperators, zeker met de komst en uitrol van de 5G-netwerken, als een mooi segment om een betere footprint in te krijgen. Vandaar dat het in rap tempo voor deze sector diensten lanceert.

Onlangs werd bijvoorbeeld 5G Core Stack gepresenteerd, een op containers gebaseerd platform waarmee 5G-netwerken kunnen worden gebouwd. Met dit soort diensten wil HPE de concurrentie aangaan met de grote drie public cloudomgevingen die nu ook steeds meer diensten voor telecomoperators uitrollen.

HPE Edge Orchestrator

HPE breidt zijn portfolio voor telecomoperators nu uit met de cloudgebaseerde toepassing HPE Edge Orchestrator. Deze oplossing moet telecomoperators de mogelijkheid bieden om voor hun zakelijke klanten aan de edge van het netwerk applicaties te hosten

Het gaat hierbij om het uitrollen van serveromgevingen aan het eind van hun netwerken of zelfs binnen de locaties van hun klanten. Op deze servers kunnen klanten vervolgens hun belangrijke applicaties installeren en daarop draaien. Hierdoor zitten de applicaties dichter bij de eindgebruikers en worden zaken verbeterd. Denk aan optimalisatie van bandbreedte, latency en de security en privacy. De verbindingen tussen de servers en het netwerk worden via de mobiele (5G) netwerken van de telecomoperators geleverd.

Servers en cloudgebaseerde applicaties

Concreet gaat het om hardware servers, die van iedere leverancier kunnen komen, maar ook bijvoorbeeld de eigen Proliant-servers van HPE, die de edge hostingomgeving vormen. HPE Edge Orchestrator beschikt onder meer over software tools voor het provisionen, configureren en algemeen beheren van deze edge servers.

Wanneer deze servers zijn geïnstalleerd, kunnen de klanten via containers of vm’s hun workloads uitrollen. HPE Edge Orchestrator biedt daarnaast een cloudgebaseerde catalogus waaruit de klanten met een enkele klik pre-packaged applicaties kunnen uitrollen. Daarnaast krijgt iedere eindgebruiker een privé administratieconsole waarmee zij hun gehoste workloads beheren en in de gaten houden.

Toegevoegde waarde voor telecomoperators

Met de nu uitgebrachte clouddienst kunnen telecomoperators weer nieuwe bronnen van inkomsten aanboren, zo is de gedachte van HPE. Op dit moment worden telecomoperators nog vooral als leveranciers van bandbreedte gezien. De komst van 5G brengt hen ook mogelijkheden voor nieuwe diensten als bijvoorbeeld het hosten van applicaties op servers aan de edge van het netwerk.

Ook kunnen zij op deze manier makkelijker de concurrentie aangaan met de public cloudomgevingen en Over-The-Top (OTT)-aanbieders die zich steeds meer op dit soort diensten richten. HPE Edge Orchestrator is vanaf eind juli beschikbaar.