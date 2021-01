Internetknooppunt AMS-IX verwerkte vorig jaar 35 procent meer verkeer

De belangrijkste internet exchange in Nederland, de AMS-IX, heeft het internetverkeer in 2020 flink zien toenemen. Belangrijkste oorzaak hiervan was dat veel aangesloten netwerken hun capaciteit opwaardeerden vanwege de huidige COVID-19-pandmie.

In het afgelopen jaar verwerkte internetknooppunt AMS-IX maandelijks gemiddeld 1,9 exabyte aan data. De totale verwerkte hoeveelheid kwam in 2020 uit op 22,77 exabyte. Dit was een toename van 35 procent vergeleken met 2019. In 2020 werd een maximum bereikt van maar liefst 9 Tbps aan internetverkeer. De complete capaciteit van de AMS-IX groeide van 34,6 Tbps naar maximaal 42,1 Tbps.

Pandemie belangrijkste aanjager

De belangrijkste reden van de groei van het door AMS -IX verwerkte internetverkeer is de coronacrisis. Tijdens de twee golven zag de internet exchange het verkeer iedere keer met 20 procent toenemen.

De AMS-IX heeft nu 885 aangesloten netwerken vanuit heel de wereld. Deze netwerken verhoogden het afgelopen jaar hun poortcapaciteit om hun eigen netwerkverkeer te ontlasten. Het aantal 100GbE-poorten nam met 9 procent toe naar een totaal van 282.

Van de aangesloten netwerken kwam 21 procent uit Nederland, 49 procent uit Europese landen en 30 procent uit buiten Europa.

Ook toename in beheerde internet exchanges

Naast de IX in Nederland verzorgt de AMS-IX, onder eigen naam, ook nog zes andere internet exchanges elders in de wereld. Ook de internet exchanges in Chicago, San Francisco, de Caraïbische regio, Mumbai in India, Hong Kong en een recent beheerde IX in het Midden-Oosten zagen het verwerkte internetverkeer flink toenemen.