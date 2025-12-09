AMS-IX stopt met VS-activiteiten en verlegt focus naar Afrika en Azië

Internetuitwisselaar AMS-IX trekt zich in maart 2026 terug uit de Verenigde Staten. Het bedrijf sluit dan zijn knooppunten in Chicago en de San Francisco Bay Area. De focus wordt verlegd naar opkomende markten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

De terugtrekking is het resultaat van een strategische herbeoordeling van CEO Peter van Burgel. “Nu is het tijd om onze activiteiten te evalueren en we geloven dat onze inspanningen elders beter tot hun recht komen,” stelt hij. Het bedrijf kijkt met enthousiasme uit naar de waarde die het kan bieden aan andere delen van de wereld.

AMS-IX begon in 2013 met haar Amerikaanse activiteiten. Destijds bestond er volgens het bedrijf een sterke vraag naar het Europese Internet Exchange-model. Met dit model introduceerde AMS-IX een open en neutraal alternatief voor de Amerikaanse markt. Van Burgel kijkt met trots terug op die rol. Toch kunnen we de conclusie trekken dat het geen succesverhaal is gebleken in de drukke markt aldaar.

Vijftien knooppunten wereldwijd

De internetuitwisselaar exploiteert momenteel vijftien internetknooppunten in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Europa en Latijns-Amerika. Onder meer in Hong Kong, Mumbai, Djibouti, Singapore, Bangkok en Manila is het bedrijf actief. AMS-IX bestaat 30 jaar en groeide in die tijd uit tot een van de grootste knooppunten wereldwijd. In februari 2024 bereikte het platform een piek van 12 Terabits per seconde.

De focus op opkomende markten klinkt als een logische zet. In de opkomende regio’s groeit de digitale infrastructuur sneller dan in verzadigde markten zoals de VS. AMS-IX verwacht daar een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het internet. En, eenvoudiger gezegd: daar is ook minder volwassen concurrentie.

Megaport neemt peeringactiviteiten over

Klanten in de Verenigde Staten kunnen hun peering-activiteiten voortzetten bij Megaport. Bij peering wisselen netwerken van verschillende providers onderling verkeer uit. AMS-IX belooft een vlekkeloze en zorgeloze migratie naar de nieuwe partner.

De terugtrekking is slechts een kleiner component van een bredere strategie om wereldwijde connectiviteit en innovatie te stimuleren. Begin 2026 lanceert het bedrijf meerdere nieuwe diensten, waaronder Accurate Time Services.