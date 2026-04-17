AMS-IX bereikt nieuw record: 15 Tbit/s piekverkeer

Op 15 april 2026 registreerde internetknooppunt AMS-IX een nieuw record van 15 Tbit per seconde piekverkeer. Dat is een sprong ten opzichte van de vorige piek van 14 Tbit/s in december 2024. Het aantal 400G-poorten groeide het afgelopen jaar met 65 procent.

De piek van 15 Tbit per seconde werd geregistreerd rond 21:00 uur CEST, het moment waarop het avondgebruik traditioneel zijn hoogtepunt bereikt. Streaming, clouddiensten en AI-toepassingen drukken dan tegelijkertijd op het netwerk. Over heel 2025 verwerkte AMS-IX al 35,66 exabyte aan data, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2024. Het nieuwe record overtreft de vorige piek van 14 Tbit/s die het knooppunt in december 2024 neerzette.

Van 100G naar 400G: hogere capaciteit

In de afgelopen twaalf maanden groeide het aantal 400G-poorten op het platform met 65 procent, terwijl 100G-poorten relatief stabiel bleven. Het totale actieve poortenvermogen bedraagt inmiddels 69,57 Tbit per seconde, een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Meer netwerken sluiten zich aan bij het platform, terwijl bestaande deelnemers hun capaciteit opschalen.

Eerder, in februari 2024, bereikte AMS-IX voor het eerst een piek van 12 Tbit/s. Daarna volgde december 2024 met 14 Tbit/s. De sprong naar 15 Tbit/s in april 2026 laat zien dat de groei aanhoudt.

CEO Peter van Burgel reageert op het nieuwe record: “Het internetverkeer blijft wereldwijd toenemen, doordat digitale diensten, AI-gestuurde toepassingen en realtime datauitwisseling steeds meer verweven raken met het dagelijks leven. Deze nieuwe verkeerspiek bevestigt de positie van AMS-IX als een van ’s werelds toonaangevende internetknooppunten, die een cruciale rol blijft spelen in het mogelijk maken van veerkrachtige, hoogwaardige wereldwijde connectiviteit.”

AMS-IX telt nu meer dan 900 aangesloten netwerken op het Amsterdamse platform.