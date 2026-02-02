AMS-IX verwerkte ruim 35 exabytes aan data in 2025

AMS-IX spreekt van stabiele groei in het internetverkeer door de Amsterdamse hub in het afgelopen jaar. Het internetknooppunt verwerkte 35,66 exabytes aan data, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2024. Aan de groei komt er volgens AMS-IX binnenkort ook geen eind.

Het Amsterdamse platform eindigde het jaar met een recordmaand: 3,21 exabyte in december. Dat is gelijk aan 3,21 miljoen terabytes. AMS-IX blijft dus doorgroeien, dat naar eigen zeggen wijst op een sterkere afhankelijkheid van digitale diensten en applicaties. 902 partijen maakten het afgelopen jaar gebruik van AMS-IX als internetknooppunt voor het uitwisselen van data.

Verkeerspieken en ecosysteem

Begin 2025 bereikte AMS-IX een nieuwe verkeerspiek van 14,2 terabit per seconde. Aangezien een dergelijk getal zich maar moeilijk vertaalt naar reguliere gebruikers, heeft AMS-IX verschillende vergelijkingen klaarstaan. Als elke gebruiker bij die 14,2 Tb/s hetzelfde deed, kwam dat overeen met bijna 3 miljoen HD-videostreams, ruim 2.000 uur aan TikTok-filmpjes of bijna 350 miljoen getypte A4’tjes.

De expansie is mede mogelijk gemaakt door de Bright Networks Club, een initiatief dat in 2025 werd gelanceerd. Hierbij mikt AMS-IX op kleinere IT-spelers die tot 1G VLAN gratis kunnen afnemen en hands-on training mogen krijgen.

Capaciteitsuitbreiding richting 400G

Grotere netwerken schaalden fors op. AMS-IX registreerde een jaarlijkse groei van 65 procent in het aantal 400G-poorten. Hierdoor konden verbindingen met lagere capaciteit worden vervangen, wat leidde tot efficiënter verkeer met minder poorten. De totale actieve poortcapaciteit bereikte 69,57 terabit per seconde, 9 procent meer dan een jaar eerder.

AI-workloads en livestreamingdiensten drijven de vraag op van verbindingen met een hoge capaciteit. Hierbij moet data nu eenmaal met een grote snelheid en in grote hoeveelheden passeren. Grootste concurrent DE-CIX Frankfurt verwerkte in 2025 zo’n 48 exabyte aan data, een stijging van 6 procent en 65 procent hoger dan in 2021. De groei bij internetknooppunten wereldwijd laat zien hoe cruciaal deze infrastructuur is geworden.

Focus op opkomende markten

AMS-IX exploiteert momenteel 15 interconnectieplatforms in Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf verbindt daarmee bijna 1300 netwerken wereldwijd. Na een uitgebreide evaluatie besloot AMS-IX eind vorig jaar om de activiteiten in de Verenigde Staten te beëindigen. De platforms in de Bay Area aan de westkust van de VS en Chicago sluiten in maart.

Deze stap stelt AMS-IX naar eigen zeggen in staat middelen te richten op regio’s waar het effectiever kan bijdragen aan lokale connectiviteit en ecosysteemontwikkeling. CEO Peter van Burgel benadrukt de voortdurende aanpassing aan technologische ontwikkelingen.

“2025 was opnieuw een opmerkelijk jaar voor het internet,” zegt Van Burgel. “Nu AI-gedreven applicaties steeds breder worden ingezet, neemt de behoefte aan connectiviteit met hoge capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid verder toe. Vooruitkijkend blijven we groei stimuleren door innovatie, met verschillende nieuwe value-added services in het vooruitzicht, te beginnen met de lancering van accurate ‘Tijd’ diensten begin 2026.”