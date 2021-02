‘Europese landen willen 50 miljard in chipindustrie pompen’

Duitsland verwacht dat verschillende Europese landen in de komende jaren 50 miljard euro in de chipindustrie binnen Europa willen pompen. Dit zou gebeuren op basis van gerichte hulp.

Dat schrijft Reuters op basis van een uitspraak van Duitsland. In totaal zouden 17 landen binnen de EU, waaronder Duitsland en Frankrijk, willen samenwerken om te investeren in halfgeleiders, processors en andere IT-zaken, om de achterstand met de Verenigde Staten en Azië te kunnen inhalen.

Subsidies ter aanvulling van investeringen

Peter Altmaier, de Duitse minister van Economische Zaken, zei tijdens een virtuele discussie met zijn Franse tegenhanger Bruno Le Maire te verwachten dat het project een investering van 50 miljard euro behoeft. Het project krijgt de naam Important Project of Common European Interest (IPCEI). Altmaier is nog niet zeker over dat bedrag, het zou volgens hem ook lager kunnen uitvallen, bijvoorbeeld op 20 miljard. Van de investeringen zou 60 tot 80 procent van de deelnemende bedrijven komen, wat de subsidies van de EU op 20 tot 40 procent brengt.

Een woordvoerder van chipfabrikant Infineon Technologies is positief over de ontwikkeling. Hij benadrukt dat de Europese Commissie snel moet handelen om het concurrentievermogen van Europa te versterken en geopolitieke weerstand op te bouwen.

Bedrijven die aanspraak willen maken op de subsidies, moeten voor 1 maart hun investeringsplannen inleveren bij Altmaier. Op basis van die plannen komt de Europese Commissie later dit jaar met een besluit.

Europa vast tussen VS en China

Europa staat momenteel als derde partij tussen een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Europese bedrijven zitten hierbij vast tussen de VS, die onderdelen en apparatuur uit China verbant, en China, die door die blokkades de ontwikkeling van producten steeds meer op zichzelf neemt. Het wordt daarom steeds belangrijker voor Europa om zo min mogelijk van deze partijen afhankelijk te worden.

