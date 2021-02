HPE introduceert server-ssd’s op basis van QLC-geheugen

HPE heeft zijn SATA Very Read Optimized SSD’s aangekondigd. De ssd’s zijn bedoeld voor datacentra en moeten snelle harde schijven vervangen.

In een blogpost schrijft HPE dat de ssd’s zijn bedoeld voor gebruik in de HPE ProLiant-, Apollo- en Synergy-platforms. Ze zijn beschikbaar in 2,5″- en 3,5″-formaten en functioneren als plug-in replacements voor de schijven die ze vervangen.

HPE belooft dat de ssd’s nauwelijks duurder zijn dan vergelijkbare 10.000tpm-schijven en zelfs goedkoper zijn in total cost of ownership (TCO). In vergelijking met de snelste harde schijven van HPE zijn de schijven volgens HPE 175 keer zo snel, hebben ze 5 keer zo weinig latency en zijn ze 3 keer zo efficiënt.

QLC-geheugen

De ssd’s zijn gebaseerd op QLC-NAND-chips en dit onderstreept HPE ook in zijn marketing. Het bedrijf hamert op snelle leessnelheden en hoge capaciteiten, wat gebieden zijn waarin QLC-ssd’s uitblinken. In schrijfsnelheden blijven ze echter achter op TLC- en MLC-ssd’s. HPE claimt dat veel moderne workloads voor 90 procent uit leesacties en 10 procent uit schrijfacties bestaan, dus snelle schrijfacties lijkt het bedrijf minder belangrijk te vinden.

Passende workloads

HPE heeft zes workloads aangewezen die het beste bij de zogenaamde Very Read Optimized (VRO)-ssd’s zouden passen. Bij al deze situaties belooft HPE dat de TCO lager is dan bij een vergelijkbare harde schijf.

SQL-databases zouden 10x zo snel zijn dan een harde schijf;

NoSQL-databases zouden 7x zo snel worden;

Bij Hadoop en Big Data gaat een server 2 uur sneller door een sorteeractie heen;

Object stores zijn 6x zo snel;

Content Delivery Networks (CDN) zouden 200x zoveel gebruikers aankunnen;

Training van AI en ML zou 25 procent sneller zijn.

Varianten

De VRO-ssd’s zijn uitgerust met een sata-interface die snelheden tot 6Gbit/s ondersteunt. De 2,5″-versies zijn beschikbaar in 960GB, 1,92TB, 3,84TB, 7,68TB. De grotere 3,5″-versie is alleen in 3,84 en 7,68TB beschikbaar. HPE biedt drie jaar garantie aan en belooft dat de ssd’s 700 keer de totale capaciteit aan schrijfacties aankunnen.

Prijs

Ondanks dat HPE hoog van de toren blaast over de prijzen van de ssd’s, blijven ze nog altijd veel duurder dan vergelijkbare schijven, ook 10.000tpm-modellen. De 1,92TB-versie heeft een adviesprijs van een kleine 1000 euro exclusief btw.

