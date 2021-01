Nvidia kondigt gecertificeerde AI-systemen aan

Nvidia heeft een lijn met ‘Nvidia-Certified Systems’ aangekondigd. Deze lijn bestaat uit een serie systemen voor bedrijven die op verschillende schalen met kunstmatige intelligentie aan de gang willen.

Om de systemen te bouwen, werkt Nvidia samen met Dell, HPE, Gigabyte, Insput en Super Micro. De richtlijnen van Nvidia richten zich op het leveren van optimale prestaties voor taken als machine learning en data-analyse.

A100-gpu

De gecertificeerde systemen zijn beschikbaar voor zowel de HGX- en EGX-serverplatforms, voor respectievelijk hyperscale computing en edge computing. Ze kunnen worden uitgerust met Nvidia’s A100-gpu, die uitblinkt in AI-doeleinden. De A40-gpu, die meer geschikt is voor grafische taken, is ook beschikbaar. Verder zijn de systemen uitgerust met de snelle Bluefield- of Mellanox-netwerkadapters van Nvidia.

Snelgroeiende populariteit

Nvidia probeert duidelijk in te spelen op de snelgroeiende populariteit van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf introduceerde afgelopen jaar de A100-gpu, speciaal ontwikkeld voor machine learning. In oktober publiceerde Nvidia trots een nieuwsbericht dat de A100 een nieuw record had gevestigd in de MLPerf-benchmark. Sindsdien heeft het bedrijf verschillende apparaten aangekondigd met de A100-gpu, zoals de compacte DGX Station A100, waar vier van de gpu’s in verwerkt waren.

Mainstream

Adel El Hallak, die bij Nvidia over de GPU Cloud gaat, zegt dat AI mainstream is geworden. Klanten zijn op zoek naar gegarandeerde functionaliteit, prestaties, schaalbaarheid en beveiliging. “Op grote schaal AI inzetten is lastig en is tot nu toe een doe-het-zelfprogramma geweest,” zegt hij. Met de Nvidia-Certified Systems wil het bedrijf een eenvoudig inzetbare oplossing bieden.

Nieuwe systemen

In totaal heeft Nvidia 14 systemen aangekondigd. Dit zijn: