Helft opbrengst van nieuw windpark in Noordzee gaat naar Amazon

Shell en Eneco hebben bekendgemaakt dat van de stroom die door een toekomstig windpark in de Noordzee wordt opgewekt, de helft wordt gebruikt om servers van Amazon van groene stroom te voorzien.

Het gaat om een offshore windpark in de Noordzee, genaamd Hollands Kust Noord. De helft stroom die bij het park vandaan komt, wordt in de vorm van certificaten aan Amazon verkocht, die elders in Europa serverparken heeft staan. In de praktijk wordt de extra stroom van de windmolens onderdeel van het Europese energienet.

Grootste groenestroomdeal

Volgens het Financieel Dagblad is het de grootste groenestroomdeal die Amazon tot nu toe heeft afgesloten. Het bedrijf heeft zich voorgenomen om in 2025 uitsluitend groene stroom te gebruiken voor alle datacentra en logistieke centra die het bedrijf wereldwijd heeft. Dit hoeft klaarblijkelijk niet te betekenen dat er direct groene stroom aan de datacentra wordt geleverd, maar het kan ook dat er wordt betaald om elders de hoeveelheid stroom die de datacentra verbruiken, te vergroenen.

Half miljoen huishoudens

Concreet neemt Amazon 380 megawatt af van de 759 megawatt die het nieuwe windpark moet gaan opleveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van een half miljoen huishoudens. Windpark Hollandse Kust Noord zou in 2023 voor het eerst stroom moeten opleveren en wordt subsidievrij gebouwd door Shell en Eneco. Overigens wordt de bekabeling naar de windmolens toe nog wel gesubsidieerd en uitgevoerd door staatsbedrijf Tennet.

Techreuzen investeren flink in zuinige datacentra

Amazon is niet het enige bedrijf dat gebruikmaakt van Nederlandse windenergie om zijn serverparken te vergroenen. Onlangs sloot Microsoft een deal af met Vattenfall om zijn datacenter in de Wieringermeer te voorzien van stroom uit het Prinses Ariane Windpark. Ook in Zweden komt het bedrijf met een ‘duurzaam’ datacenter en Google blaast ook hoog van de toren over zijn energiezuinige datacentra.

