Google claimt veel groenere datacenters dan gemiddelde locatie

Google stelt dat zijn datacenters twee keer zo energie-efficiënt zijn als een gemiddeld enterprise datacenter. Dit komt mede door doorbraken in kunstmatige intelligentie (AI)-chips.

In een blogbericht ging Google wat verder in op de mijlpaal die het recent behaalde. Hierin stelt Senior Vice President Technical Infrastructure Urs Hölzle onder meer dat de techgigant nu zeven keer zoveel compute-kracht kan leven tegen hetzelfde energieniveau, in vergelijking met vijf jaar geleden. “De gemiddelde jaarlijkse stroomverbruikeffectivteit wereldwijd bereikte een nieuw laagtepunt van 1,10, vergeleken met een industrieel gemiddelde van 1,67”, aldus Hölzle.

Meerdere innovaties in het datacenter leiden deze sprong in. Zo heeft Google een cooling-systeem dat ondersteund wordt door AI, welke een energiebesparing van 30 procent in alle faciliteiten bewerkstelligt. Ook de door Google ontworpen Tensor Processing Unit (TPU)-chips voor AI-workloads dragen bij aan de besparing. De processoren zouden 80 keer energie-efficiënter kunnen zijn in vergelijking met commerciële chips.

Meer compute, totale energieverbruik neemt nauwelijks toe

Hölzle wijst tevens op onderzoek dat aantoont dat hyperscale datacenters veel energiezuiniger zijn dan kleine, lokale servers.

Daarnaast is tussen 2010 en 2018 de hoeveelheid computing in het datacenter met 550 procent toegenomen, waar tegenover staat dat de hoeveelheid energie die datacenters consumeren met zes procent toenam. In totaal zouden datacenters zo’n één procent van de elektriciteit wereldwijd verbruiken, in 2010 was dat evenveel.

Google werkt, net als andere techgiganten, al langere tijd aan een groener imago. Vorig jaar kondigde het bedrijf tientallen nieuwe deals rond hernieuwbare energiebronnen aan, wat resulteerde in een nieuwe infrastructuur van 2 miljard dollar.