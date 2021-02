Apple lijkt al aan 6G te werken

Apple heeft enkele vacatures online geplaatst waarin het bedrijf aangeeft op zoek te zijn naar mensen voor de ontwikkeling van een 6G-netwerk. Daarmee lijkt het bedrijf minder afhankelijk van Qualcomm te willen worden.

De twee vacatures werden opgemerkt door Bloomberg. De website schrijft dat de vacatures zijn voor posities in de Apple-kantoren in San Diego en in Silicon Valley. In San Diego zoekt het bedrijf naar een ‘Wireless Research Systems Engineer – 5G/6G‘, in Cupertino heeft Apple een ‘RAN1/RAN4 Standards Engineer‘ nodig.

In de vacature in San Diego vraagt Apple de sollicitant om te helpen met “het leveren van systeemontwerp voor de volgende generatie van baanbrekende radionetwerken”. In de vacature wordt specifiek 6G genoemd als een van de technologieën waar de sollicitant aan zou komen te werken.

Degene die wordt aangenomen bij de vacature in Cupertino wordt onderdeel van het team dat zich bezighoudt met 5G-standaarden. De sollicitant gaat helpen met het leveren van technische bijdragen aan de 4G- en 5G-specificaties. Ook in deze vacature wordt onderzoek naar “de volgende generatie standaarden zoals 6G” genoemd.

Niet meer afhankelijk van Qualcomm

De eerste iPhone met 5G-ondersteuning is een paar maanden geleden uitgekomen. Daarvoor gebruikt het bedrijf een modem van Qualcomm. Apple is zich echter duidelijk steeds sterker aan het focussen op het ontwerpen van zijn eigen hardware, zoals het al tien jaar doet met de SoC’s voor zijn smartphones en sinds kort ook met de nieuwe M1-processor voor computers. Vermoedelijk gaat het bedrijf zich aanvankelijk ook richten op de ontwikkeling van een eigen 5G-modem, waarmee het niet meer afhankelijk wordt van Qualcomm.

Next G Alliance

Afgelopen jaar is Apple, samen met andere bedrijven als LG en Google, onderdeel geworden van de zogenaamde ‘Next G Alliance’. De bedrijven willen alvast de fundamenten leggen voor de technologie die 5G moet gaan opvolgen. De ontwikkeling van die technologie is echter nog in een zeer vroeg stadium en het gaat waarschijnlijk nog vele jaren duren voordat hij te vinden is in consumentenapparatuur.

Tip: Review: Apple iPhone 12 Pro Max na 3 maanden