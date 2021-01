Review: Apple iPhone 12 Pro Max na 3 maanden

Apple bracht vorig jaar niet drie, niet vier, maar zelfs vijf smartphones uit. Over vier van die modellen schreven we al eerder een review; de beste bewaarden we voor het laatst. Hoe bevalt de grote, luxe en dure Apple iPhone 12 Pro Max na drie maanden gebruik? Je leest het in deze review.

De iPhone 12-serie heeft voor het eerst vier modellen: twee reguliere smartphones in de vorm van de iPhone 12 en iPhone 12 mini, en twee luxe ‘Pro’ modellen. De iPhone 12 Pro en het onderwerp van deze review: de iPhone 12 Pro Max. Niet alleen is de Apple iPhone 12 Pro Max de grootste van de nieuwe iPhones; het toestel is ook voor het eerst écht beter dan al zijn kleinere broertjes. Dat komt door de accu en de verbeterde camera’s.

De afgelopen drie maanden zijn we met de iPhone 12 Pro Max op pad gegaan om te kijken hoeveel meerwaarde het toestel biedt tegenover zijn goedkopere broertjes. Met zijn prijs van krap 1250 euro is deze iPhone namelijk honderden euro’s duurder dan de iPhone 12, die ook al erg goed presteert en luxe is. Hoeveel meer je precies krijgt voor dat geld, lees je in deze review.

Belangrijke specificaties

Body RVS frame, glazen voor- en achterkant. IP68 waterbestendig Scherm 6,7″ OLED, 1284×2778 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Apple A14 Bionic (3,1GHz hexacore, 5nm) Geheugen 6GB RAM, 128/256/512GB opslagruimte Accu 3687mAh, 20W snelladen, 15W draadloos laden (MagSafe compatibel) Software iOS 14 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera, 12 megapixel 2,5x zoom camera. 12 megapixel frontcamera

Groter is ook echt beter

Het adagium groter is altijd beter gaat zeker niet altijd op, maar in het geval van de Apple iPhone 12 Pro Max wel. Een logisch gevolg van het formaat is de grotere batterij: die heeft een capaciteit van 3687mAh. Nog steeds niet overdreven veel, maar gezien de goede optimalisaties van iOS wel ruim voldoende om de dag door te komen. Wie het toestel niet al te intensief gebruikt zal er zelfs twee dagen mee doorkomen, zeker nu we vanwege corona allemaal thuiswerken. Dankzij het laadvermogen van 20W zit de iPhone 12 Pro Max relatief snel weer vol mocht je toch met een lege batterij komen te zitten.

Het tweede aspect dat maakt dat groter bij dit toestel beter is, zit hem in de camera. Achterop het toestel zitten drie camera’s met achter de hoofdlens een grotere sensor; hoe dat uitpakt lees je later in deze review.

Los van het formaat is het ontwerp van deze iPhone niet anders dan dat van zijn kleinere broertje. De telefoon is strak, hoekig en komt erg luxe over door een combinatie van de glazen voor- en achterkant en een frame van RVS. Wel komt hij wat dik over, omdat de zijkanten in tegenstelling tot die van de meeste smartphones niet afgerond zijn. Ook is de smartphone met zijn 228 gram behoorlijk zwaar en zit veel van dat gewicht aan de bovenkant, waardoor hij niet zo prettig in de hand ligt. Dat is de prijs die je betaalt voor het schermformaat van 6.7 inch.

De smartphone is zoals je tegenwoordig van een iPhone mag verwachten waterdicht en heeft het extra valbestendige Ceramic Shield-scherm dat Apple afgelopen jaar introduceerde. Aan de voorkant zit een FaceID-sensor in een behoorlijk grote notch en verborgen onder de glazen achterkant zit de MagSafe-aansluiting. Dat laatste is een soort hybride laadoplossing, waarbij de draadloze lader met een magneet aan de achterkant vastklikt. MagSafe kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld een pasjeshouder op de achterkant te bevestigen.

Geweldige hardware

De hardware van de Apple iPhone 12 Pro Max is in een woord geweldig. Dat geldt bovenal voor de razendsnelle A14-chip, die zo’n beetje alle andere smartphones achter zich laat qua prestaties. Het werkgeheugen van 6GB is niet bijzonder veel, maar vanwege de goede optimalisaties van de software ruim voldoende. Natuurlijk is 5G-ondersteuning op dit toestel van de partij en qua prestaties, netwerkondersteuning en snelheid is er dan ook niks wat de smartphone tekort komt.

Ook het 6,7 inch OLED-scherm van de smartphone presteert ontzettend goed. Het geeft mooie kleuren weer, is dankzij True Tone erg prettig om teksten vanaf te lezen en heeft een hoge helderheid. Het enige nadeel van het display is de verversingssnelheid van 60Hz. Dat is geen probleem als je niet beter gewend bent, maar in een smartphone van ruim duizend euro hadden we toch wel een vloeiender 90Hz of 120Hz paneel verwacht.

Software niet afgestemd op formaat

De Apple iPhone 12 Pro Max draait op iOS 14, dat behoorlijk op de schop is gegaan tegenover eerdere versies van het besturingssysteem. Zo is er nu een hoofdmenu aanwezig en kun je widgets op het homescreen plaatsen.

Één ding ontbreekt echter, en dat is vooral op deze grote iPhone 12 Pro Max een gemis. iOS kan niet split screen-multitasken. In het ene venster een document lezen en in het andere venster aantekeningen maken? Niet mogelijk. Net als bijvoorbeeld het typen van een mail terwijl je in een ander venster iets over de inhoud googelt. Wat in iOS 14 wél is toegevoegd, is een picture in picture-videospeler. Daarmee kun je in een klein schermpje een video blijven kijken terwijl je bijvoorbeeld een appje stuurt of door sociale media scrollt.

Los van dat alles is iOS het veilige en prettige besturingssysteem dat we al jaren kennen. Het werkt makkelijk en is vanwege het strikte softwarebeleid van Apple minder gevoelig voor malware. Bovendien houdt Apple zijn toestellen lang up-to-date: met de iPhone 12 Pro Max ben je verzekerd van 4 à 5 jaar updates.

Grotere sensor, betere foto’s

Apple heeft in de hoofdcamera van de iPhone 12 Pro Max een 12-megapixelsensor met pixels van 1,7µm groot verwerkt; flink groter dan de 1.4µm grote pixels van de iPhone 12 Pro. Bovendien ondersteunt de sensor in body image stabilization; een techniek waarbij de sensor verplaatst wordt om trillingen op te vangen.

In goede lichtomstandigheden zijn de foto’s van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max vrijwel identiek, maar bij weinig licht scoort de iPhone 12 Pro Max merkbaar beter. Foto’s hebben meer details en zijn scherper, en dat is ons de afgelopen maanden regelmatig goed van pas gekomen. Wie veel waarde hecht aan de fotokwaliteit van zijn smartphone in het donker, heeft aan de iPhone 12 Pro Max een duidelijk betere keuze dan aan zijn kleinere broertjes.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

Naast de hoofdsensor liggen nog een 12-megapixel zoomcamera en een 12-megapixel groothoekcamera. Ook de zoomcamera is wat anders dan bij de kleinere iPhones: het zoombereik is 2,5x in plaats van 2x. Voor allebei valt wat te zeggen, en een winnaar aanwijzen op dat vlak is lastig.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

2,5x zoom

Voor alle camera’s geldt dat ze mooie en consistente resultaten neerzetten. Alledrie horen ze tot de top van de markt. De Smart HDR3-beeldverwerking van Apple zorgt ook met tegenlicht en andere lastige lichtsituaties voor mooie kleuren. Bij weinig licht scoren de groothoek- en zoomcamera wel duidelijk slechter dan de hoofdcamera, maar scoren ze nog steeds prima.

De LiDAR-sensor op de achterkant is een toevoeging tegenover de niet Pro-modellen en zorgt vooral voor wat betere objectherkenning in de portretmodus. Bovendien kan de sensor door AR-software gebruikt worden, bijvoorbeeld om nauwkeurigere metingen te maken met de meet-app. Een ander voordeel van de Pro-modellen tegenover de goedkopere iPhone 12’s is de ProRAW-functie. Die RAW-foto’s maken gebruik van de Smart HDR- en Deep Fusion-algoritmes van Apple, waardoor ze de flexibiliteit van een RAW-plaatje combineren met het voordeel van meerdere samengevoegde beelden dat we tegenwoordig van smartphonefoto’s gewend zijn.

Conclusie

De Apple iPhone 12 Pro Max is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, duidelijk de beste iPhone. Niet alleen de batterij is groter; ook de camera is in het donker merkbaar beter dan die van de andere iPhones. Twee zaken waar we ook in ons langere gebruik van het toestel veel profijt van hadden.

Los daarvan is de iPhone 12 Pro Max ook vooral een moderne en luxe iPhone maar dan een maatje groter. Het 6,7-inch scherm is mooi en is zeker als je veel met multimedia doet een slagje fijner dan het 6,1-inch scherm van de standaard iPhones. Wel vinden we het jammer dat Apple in de software maar matig gebruik maakt van het grote scherm. De verversingssnelheid van 60Hz is ook jammer, maar los daarvan kent deze smartphone eigenlijk nauwelijks nadelen.

Of de smartphone zijn torenhoge prijs van bijna 1250 euro waard is, is een lastige kwestie. Wil je een grote telefoon die op alle vlakken geweldig scoort en heb je het geld te besteden, dan is het een uitstekende keuze. Maar als het grote scherm en de verbeterde camera geen must zijn, ben je met de 350 euro goedkopere iPhone 12 ook erg goed af. Om van de Android-concurrentie nog maar te zwijgen.