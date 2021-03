Intel moet ruim 2 miljard betalen na verloren patentzaak

Processorfabrikant Intel moet een schadevergoeding van 2,18 miljard dollar (1,8 miljard euro) betalen aan VLSI, wegens het schenden van twee patenten.

Om welke patenten het precies gaat, vermeldt Bloomberg niet, anders dan dat het gaat om technologieën om processors sneller te maken. Voor de twee inbreuken moeten vergoedingen van respectievelijk 1,5 miljard en 675 miljoen dollar betaald worden.

Patenten niet origineel van VLSI

VLSI Technology is een bedrijf zonder producten of inkomsten. Het bedrijf maakte in de jaren ’80 en ’90 microprocessors, maar na verschillende overnames is er weinig meer van over. Het bedrijf leeft nu voort als onderdeel van het Nederlandse NXP Semiconductors, en is volgens een advocaat van Intel nauwelijks meer dan een patenttrol.

Een van de patenten in kwestie komt oorspronkelijk bij Freescale Semiconductor vandaan. De andere was ooit ingediend door Sigmatel. Freescale nam echter in 2010 Sigmatel over. In 2015 nam het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors Freescale over en kreeg daarmee beide patenten in handen. NXP bracht de patenten later onder bij VLSI. NXP heeft recht op een deel van de vergoedingen.

Buitenproportioneel

Intel vindt de betaling buitenproportioneel. Advocaten van het bedrijf claimen dat VLSI “twee patenten uit de kast heeft getrokken die al tien jaar niet meer gebruikt waren en daarvoor 2 miljard vraagt”. Een vergoeding van niet meer dan 2,2 miljoen dollar leek de advocaten redelijker.

Intel claimt niet op de hoogte geweest te zijn van de patenten en er daarom ook niet doelbewust inbreuk op heeft gemaakt. Daarmee heeft het bedrijf de uitbetaling lager weten te krijgen. Anders zou de betaling mogelijk zelfs drie of vier keer zo hoog geweest zijn. Advocaten van VLSI claimen echter dat Intel opzettelijk niet naar mogelijke patentinbreuken heeft gekeken.

Zaak nog niet voorbij

Met de betaling is Intel ongeveer de helft van zijn winst in het vierde kwartaal kwijt. Marktanalist Rob Enderle stelt tegenover SiliconANGLE echter dat Intel vermoedelijk nog een poging gaat doen om de jury te overtuigen van zijn kant van het verhaal.

