Intel wint rechtszaak van aandeelhouders over foundry-verliezen en $32 miljard koersval  

Intel won de afwijzing van een aandeelhoudersrechtszaak waarin men het bedrijf werd beschuldigd van het frauduleus verbergen van problemen binnen zijn foundry-activiteiten. Deze problemen leidden tot banenverlies en een schorsing van het dividend, wat in één dag meer dan $32 miljard aan marktwaarde wegvaagde.

Dit schrijft Reuters. In een op dinsdag openbaar gemaakte uitspraak verwierp de Amerikaanse districtsrechter Trina Thompson in San Francisco de claims dat Intel te lang had gewacht met het bekendmaken van een operationeel verlies van $7 miljard in het boekjaar 2023, gerelateerd aan de productie van chips voor externe klanten.

Intel maakte dit verlies pas afgelopen april bekend. Het wijzigde toen de manier waarop het financiële resultaten rapporteerde. Volgens de rechter hebben aandeelhouders ten onrechte het verlies van $7 miljard toegeschreven aan de Intel Foundry Services-divisie. Ze waren echter niet misleid om te denken dat de gerapporteerde resultaten van die divisie de volledige interne foundry-activiteiten omvatten.

Geen misleidende uitspraken van Gelsinger

Thompson stelde ook dat uitspraken van voormalig CEO Patrick Gelsinger in maart vorig jaar niet misleidend waren. Hij repte toen over significante tractie en groeiende vraag naar de foundry-diensten. Deze uitspraken hadden volgens de rechter betrekking op specifieke klanten. En niet op de totale omzet, die daalde.

De advocaten van de aandeelhouders reageerden woensdag niet direct op een verzoek om commentaar. Intel weigerde commentaar te geven. Thompson gaf de eisers de mogelijkheid om een gewijzigde klacht in te dienen.

Aandelenkoers kunstmatig opgedreven

De rechtszaak beschuldigde Intel ervan zijn aandelenkoers kunstmatig op te drijven tussen 25 januari en 1 augustus 2024. Toen kondigde Intel een kwartaalverlies van $1,61 miljard. Het meldde toen ook dat men meer dan 15.000 banen zou schrappen en het dividend zou opschorten om in 2025 $10 miljard te besparen. De aandelenkoers van Intel daalde de volgende dag met 26%, wat resulteerde in een waardeverlies van $32 miljard.

Het in Santa Clara, Californië, gevestigde bedrijf heeft moeite om concurrentie van rivaliserende chipmakers af te weren en te profiteren van de groei in kunstmatige intelligentie.

Tot Intels concurrenten behoren Nvidia, AMD, Samsung Electronics en het Taiwanese TSMC. Intel ontsloeg Gelsinger in december.