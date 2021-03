Nieuwe Belgische internetprovider Connect27 richt zich op SD-WAN

In België is een nieuwe zakelijke internetprovider opgestaan. Connect27 richt zich op zakelijke gebruikers met connectiviteitsdiensten als SD-WAN en SASE. Het bedrijf richt zich ook op sterkere SLA’s.

Connect27 is een nieuwe product van hostingbedrijf Level27. Het bedrijf wil volgens DataNews verschillende zakelijke diensten gaan aanbieden als SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) en SASE (Secure Access Service Edge).

De oprichters van het bedrijf zijn Marcel de Beule, die eerder bij Nucleus Connect werkte, en Thomas Woidt, de oprichter van het internetknooppunt BelgiumIX. Woidt was al CTO van het hostingbedrijf Level27, waar De Beule vanaf nu de rol als COO gaat vervullen.

Kansen

De Beule ziet veel kansen in de Belgische zakelijke markt. “Wij mikken met SD-WAN en SASE uitdrukkelijk op de combinatie van access en cloud”, vertelt De Beule aan DataNews. “Zoals wij het zien zullen integrators steeds meer de rol van telecomoperator opnemen. Het is geen toeval dat telco’s de afgelopen tijd integrators kochten.” Hiermee verwijst De Beule onder andere naar naar Orange, die onlangs BKM en Securelink overnam. Andere spelers in de Belgische markt voor zakelijke internetverbindingen zijn Proximus, Telenet en Destiny.

“Ons platform is ideaal voor de integrator om zijn diensten op aan te bieden. Denk aan een wholesale of reselling pakket dat zeer competitief en operator neutraal is”, vervolgt De Beule. Naast SD-WAN en SASE wil Connect27 ook diensten als dark fiber aanbieden. Hierbij regelt Connect27 de aanleg van glasvezelkabels, maar kunnen klanten zelf de apparatuur aan beide kanten van de kabel verzorgen.

Sterke Service Level Agreement

Connect27 wil zich ook onderscheiden in het aanbieden van een sterkere Service Level Agreement (SLA). Het bedrijf wil de SLA’s met hoge uptime doortrekken naar connectiviteit. Een dergelijke SLA kan dan bijvoorbeeld redundantie bieden en 24 uur per dag end-to-endondersteuning.

Level27 bood al enkele connectiviteitsdiensten aan, die door onder andere BelgiumIX en Napoleon Games afgenomen werden. Die diensten worden nu verschoven naar Connect27. “De SPOC (Single Point of Contact) aanpak en het access-aanbod maakt dat we bedrijven nu comfortabeler naar de cloud kunnen begeleiden”, vertelt Peter Fastré, CEO van Level27. Andere klanten van Level27 zijn Assurcard, Westtoer, Inventis, Webflux, RCA, Pukkelpop, Tobania en AB.

