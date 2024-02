Google heeft onlangs van de Waalse provincie Henegouwen in België een vergunning gekregen voor de bouwen van drie datacenters. De exacte locatie is de gemeente Farciennes. Dit moet uiteindelijk 800 banen opleveren.

Met de bouw van het nieuwe datacenter in Farciennes verdubbelt Google zijn datacenterlocaties in de provincie Henegouwen, bericht VRT NWS. De techgigant heeft al sinds 2010 een eigen datacenterlocatie in de gemeente Saint-Ghislain in de Waalse provincie. In dit datacenter heeft Google nu al bijna 3 miljard euro geïnvesteerd. Daarnaast biedt het werkgelegenheid aan ruim 400 medewerkers.

Vereiste: energie-neutraal

De toekomstige datacenterlocatie in Farciennes moet van de Waalse provinciale overheid wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet Google zijn datacenters ‘groen’ uitvoeren op het gebied van milieu en mobiliteit, maar ook op landschapsniveau.

Bijvoorbeeld moet de installatie van zonnepanelen ervoor zorgen dat de verbruikte energie op de datacenterlocatie tegen 2025 voor 90 procent CO2-neutraal is. Tegen 2023 moet dat zelfs 95 procent zijn. Ook moet Google op termijn voor zijn datacenters meer duurzame koelingstechnologie gaan gebruiken, stelt de Waalse overheid.

Voor Google zullen die vereisten goed passen bij de eigen milieu-doelstellingen van het bedrijf. Onlangs maakte het nog bekend een nieuwe overeenkomst te hebben gesloten met Aspiravi en Luminus om onshore windparken van deze partijen te ondersteunen. De kantoren en datacentra van het bedrijf in België zullen op die manier 80 procent gebruikmaken van koolstofvrije energie.

800 jobs

Farciennes is de armste gemeente binnen de Waalse provincie Henegouwen. Daarom is de komst van Google interessant voor de gemeente. In totaal wil de techgigant drie datacenter vestigen in de gemeente. De locaties moeten werk bieden aan 400 directe en evenveel indirecte banen. In totaal dus goed voor 800 werkplaatsen.

