Pure Storage en Equinix stappen samen in Bare Metal as a Service

Een nieuwe samenwerking van Pure Storage en Equinix resulteert in een Bare Metal as a Service-opslagoplossing. ‘Pure Storage on Equinix Metal’, zoals het heet, belooft een verenigd en verbonden platform dat organisaties ondersteunt tijdens hun cloud journey.

Bedrijven die kiezen voor Pure Storage on Equinix Metal zijn in staat om “interconnected infrastructuur te consumeren met de controle van fysieke hardware en de lage overhead en ontwikkelaarservaring van de cloud”, aldus de samenwerkende partijen. De dienst belooft een variëteit aan gebruikstoepassingen te ondersteunen. Hierbij worden legacy on-premises apps, data-gedreven apps, cloud-native apps en next-gen apps in het bijzonder genoemd.

Equinix Metal is een bare metal-dienst die een API-first aanpak toepast op infrastructuur.

Gecombineerd aanbod

Verschillende diensten en producten van Pure Storage worden in het platform opgenomen. Zo kunnen bedrijven on-premises, self-managed virtual machine-omgevingen uitbreiden, beschermen of migreren naar de gehoste omgeving. De omgeving gebruikt hiervoor de storage array FlashArray van Pure Storage.

Daarnaast wordt ook het file- en objectstorageplatform Pure Storage Flashblade ingezet. Door dit platform te combineren met Equinix Metal, kunnen diverse ongestructureerde data-workloads geconsolideerd worden in een schaalbaar platform met hoge performance.

De Kubernetes opslagdienst Portworx van Pure Storage speelt tevens een belangrijke rol in het aanbod. Hiermee zijn bedrijven in staat om een Kubernetes omgeving in te zetten, zodat ze kritieke applicaties op het Bare Metal-platform kunnen draaien. De samenwerkende bedrijven benadrukken dat kritieke applicaties evenveel beschermd worden als bij traditionele datacenters, terwijl er geprofiteerd wordt van de automatiserings- en flexibiliteitsvoordelen van Kubernetes.

Pure Storage on Equinix Metal is beschikbaar via 18 Equinix Metal-locaties. Het is de bedoeling dat de beschikbaarheid de komende tijd verder wordt uitgebreid.

