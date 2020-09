Pure Storage stapt met overname Portworx in cloud-native storage

Pure Storage neemt Portworx over voor 370 miljoen dollar (314 miljoen euro). De overname moet Pure Storage meer mogelijkheden bieden op het vlak van cloud-native storage.

Met de overname krijgt Pure Storage het Kubernetes Data Services Platform van Portworx in handen. Dit platform biedt peristent storage, hoge beschikbaarheid, dataprotectie en security. Daarnaast zorgt het platform voor mobiliteit van containers die in de cloud worden gehost.

Concreet biedt het platform van Portworx schaalbare storage voor container workloads. Hiervoor wordt gewone server hardware omgezet in een converged storage node. Ook stelt het platform zichzelf volledig geautomatiseerd in. Dit maakt het makkelijker om de storagebronnen in te regelen die hun op containers gebaseerde applicaties nodig hebben. Zo kunnen de storagevereisten per container worden beheerd.

Voorsorteren op toenemende vraag

De overname van Portworx is voor Pure Storage van groot belang. Hiermee lijkt de zakelijke storagespecialist alvast voor te sorteren om de grote vraag naar cloud-native storagediensten die gaat komen. Zeker doordat steeds meer bedrijven containers en daarbij ook op Kubernetes gebaseerde diensten omarmen. Traditionele storageplatforms zijn hiervoor niet geschikt. Zij kunnen niet de benodigde data resiliency, mobiliteit, security en backup leveren die deze cloud-native applicaties juist nodig hebben.

Verder zorgt Pure Storage er met de overname van Portworx voor dat het storage kan leveren daar waar bedrijven het nodig hebben. Of dit nu in on-premsie is, in on-demand- of in hybrid en public cloudomgevingen. Op deze manier wordt de ‘unified’ storage-ervaring over alle omgevingen heen gerealiseerd die Pure Storage in zijn strategie voorstaat.

Combineren van toepassingen

Pure Storage gaat na de overname het platform en container datadiensten van Portworx combineren met de eigen dataplatforms en vooral ook zijn Pure Storage Orchestrator software. Op deze manier biedt de storagespecialist dan een overkoepelende suite van datadiensten die in de cloud kunnen worden uitgerold, op bare-metal of op enterprise arrays. Al deze diensten worden daarbij native georkestreerd in Kubernetes.

Pure Storage geeft aan dat de overname van Portworx de grootste overname is die het bedrijf ooit heeft gedaan. In totaal legt Pure Storage hiervoor 370 miljoen dollar in cash op tafel. De overname moet eind deze maand zijn beslag krijgen.