Cyxtera biedt Enterprise Bare Metal Service aan in Amsterdam

Datacenterplatform Cyxtera heeft bekendgemaakt dat het in zijn datacenters in Amsterdam en Frankfurt bare metal-diensten gaat aanbieden.

In een persbericht claimt Cyxtera dat de Enterprise Bare Metal-dienst klanten de veiligheid, controle en prestaties biedt van gespecialiseerde colocatie-infrastructuur, maar dan in een on-demand abonnementsmodel. Volgens Cyxtera hoeven bedrijven hierdoor geen grote uitgaven te doen, door langdurige implementatiecycli te gaan of lokale medewerkers in te huren.

Uitbreiding op bestaande locaties

De twee nieuwe locaties vullen een breed bestaand portfolio van locaties aan waar het bedrijf al bare metal-services aanbiedt. In Europa was dit nog enkel in Londen, maar in de VS kunnen de diensten al worden afgenomen vanuit Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York/New Jersey, Virginia, Phoenix en Silicon Valley.

“Ons Enterprise Bare Metal-aanbod levert toegang tot de digitale infrastructuur die dynamisch voldoet aan strikte compliance- en beveiligingseisen om ons bedrijf onze klanten de capaciteit te laten inzetten die ze nodig hebben als hun bedrijf verandert”, zegt Randy Rowland, COO van Cyxtera. “We zijn verheugd om deze mogelijkheid ook naar onze faciliteiten in Amsterdam en Frankfurt te brengen.”

Flexibiliteit

Cyxteria claimt dat het Enterprise Bare Metal-platform is ontworpen om met allerlei verschillende workloads overweg te kunnen. Het bedrijf maakt gebruik van hardware van providers als HPE, Fujitsu en Nvidia. Het datacenter in Amsterdam staat in de buurt van drie van de grootste internet exchanges in de wereld en onderzeese datakabels zijn ook nabij. Het nieuwe datacenter in Frankfurt is 10 kilometer van de andere datacenters van Cyxtera in die stad. Volgens Cyxtera maakt dat het een aantrekkelijke optie voor back-upoplossingen.

In totaal beschikt Cyxtera over 61 datacenters, verspreid over 29 verschillende markten in de wereld. Het bedrijf werkt samen met meer dan 2300 bedrijven en ook onderdelen van de Amerikaanse regering.

Tip: 2021: verschuift de focus naar on-premises IT?