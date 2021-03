Ook smartphones getroffen door chiptekort, Qualcomm kampt met krapte

Chipontwerper Qualcomm heeft steeds meer moeite om te voldoen aan de vraag naar zijn processors voor smartphones. Daarmee hebben de heersende chiptekorten een nieuw slachtoffer gemaakt.

Leveranciers van Samsung vertellen tegen Reuters dat de smartphonefabrikant kampt met een tekort aan processors van Qualcomm. Zowel Samsung als verschillende andere smartphonefabrikanten zien verhoogde vraag nu consumenten naar alternatieven voor Huawei zoeken. Huawei gebruikt in veel van zijn toestellen zijn eigen Kirin-processors.

Extreem tekort

Een van de contacten van Reuters vertelt dat het tekort vooral de goedkopere modellen van Samsung raakt. Een ander contact zegt echter weer dat er niet genoeg Snapdragon 888-soc’s gemaakt kunnen worden. Dit is momenteel de snelste smartphoneprocessor die Qualcomm aanbiedt. Samsung gebruikt die chip niet in zijn nieuwe Galaxy S21-vlaggenchip, maar hij komt wel voor in veel andere high-end telefoons.

Ook uit andere hoeken ontstaan geluiden dat het voor smartphonefabrikanten steeds lastiger wordt om aan de benodigde chips te komen. Een insider bij een leverancier voor veel grote smartphonefabrikanten vertelt tegen Reuters dat er een duidelijke tekort aan Qualcomm-chips aan het ontstaan was. Hierdoor moet de productie van smartphones worden teruggeschroefd. Ook Lu Weibing van Xiaomi beschrijft de situatie als “niet een tekort, maar een extreem tekort”.

Paniekaankopen

Veel fabrikanten zijn uit angst voor de tekorten overgegaan tot paniekaankopen van chips. Hierdoor worden de tekorten nog groter, wat ook weer gevolgen heeft voor de prijzen van chips. Zelfs de goedkoopste chips worden hierdoor flink geraakt. Case Engelen, CEO van elektronicabedrijf Titoma, geeft een veelvoorkomende microcontroller van STMicroelectronics als voorbeeld. Een dergelijke chip kost normaal gesproken 2 dollar, maar gaat nu voor niet minder dan 14 dollar over de toonbank.

Chiptekort houdt maar aan

Het chiptekort is al maanden gaande. Vooral autofabrikanten zijn gedupeerd. Aan het begin van de coronapandemie waren ze genoodzaakt om een groot deel van hun productielijnen stil te leggen. Toen ze later in 2020 weer op gang kwamen, moesten hun leveranciers daarin meebewegen. Chipproductie heeft echter een wat langere aanloop nodig, waardoor de autofabrikanten al snel tegen tekorten aanliepen. Meerdere automerken hebben inmiddels opnieuw delen van hun productielijnen moeten stilleggen.

Niet alleen autofabrikanten kampen overigens met tekorten. Chipontwerpers AMD en Nvidia, die voor hun chipproductie afhankelijk zijn van externe fabrikanten als Samsung Electronics en TSMC, kunnen ook nauwelijks aan de vraag voldoen. Dit komt deels door de grotere vraag naar computerapparatuur door de vele thuiswerkers en de gamingmarkt, maar ook door de algemeen verhoogde vraag naar microchips. Intel lijkt niet met problemen te kampen, maar dat bedrijf opereert zijn eigen fabrieken.

