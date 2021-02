‘Autofabrikanten hebben het nakijken bij chiptekorten’

Meerdere autofabrikanten hebben hun productie moeten vertragen of zelfs helemaal moeten stilleggen omdat ze niet aan voldoende chips kunnen komen. De auto-industrie en de chipindustrie geven elkaar ondertussen de schuld.

Reuters beschrijft in een marktanalyse hoe de productielijnen van autofabrikanten en chipfabrikanten niet goed op elkaar aansluiten. Autofabrikanten zijn eraan gewend dat ze de belangrijkste klanten zijn voor hun leveranciers en er daarom mee wegkomen om op korte termijn hun vraag op- en af te schalen. Chipfabrikanten hebben echter veel meer klanten om hun chips aan te leveren en kunnen hun productiecapaciteit niet makkelijk opschalen.

Meer productiecapaciteit niet altijd haalbaar

Autofabrikanten zijn inmiddels aan het lobbyen geslagen om meer productiecapaciteit bij te bouwen. Een bron bij een Europese halfgeleiderfabrikant vertelt Reuters echter dat ze aan het begin van het jaar een deel van hun staf verlof moesten geven en met de kosten van ongebruikte capaciteit zaten. “Als de autofabrikanten ons vragen om in nieuwe capaciteit te investeren, kunnen ze ons dan alsjeblieft vertellen wie voor de ongebruikte capaciteit betaalt bij de volgende tegenslag?”

Het is ook niet alsof het voor chipfabrikanten verstandig is om flink te investeren in meer productiecapaciteit voor autofabrikanten. Dergelijke chips zijn meestal gebaseerd op oudere technologie, waarvan de vraag snel aan het afnemen is. Bovendien is de auto-industrie slechts verantwoordelijk voor ongeveer een tiende van de vraag naar chips.

“De leveranciers zeggen: ‘Als we doorgaan met de productie van dit spul, kan het nergens anders heen. Sony gaat het niet gebruiken voor de PlayStation 5 of Apple voor de volgende iPhone’,” zegt Asif Anwar van Strategy Analytics tegen Reuters.

Toekomst

Voorlopig lijkt er nog weinig licht aan het einde van de tunnel van de chiptekorten. Financiële dienstverlener IHS Markit schat dat de tijd die nodig is om een microcontroller geleverd te krijgen inmiddels is verdubbeld tot 26 weken en deze tekorten nog tot maart blijven toenemen. Verschillende chipfabrikanten zijn al nieuwe fabrieken aan het bijbouwen, maar het duurt nog jaren voordat die operationeel zijn. Bovendien zijn die nieuwe fabrieken vooral gericht op de nieuwste productietechnieken, waar autofabrikanten weinig aan hebben.

Toch is het belangrijk voor autofabrikanten om hun banden met chipfabrikanten aan te halen, aangezien auto’s steeds afhankelijker worden van moderne halfgeleiders. Ontwikkelingen in autonoom rijden gaan immers hard en daar is snelle hardware voor nodig.

