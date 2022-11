De chip verschijnt in de komende maanden in de nieuwste generatie van Android-smartphones. Snapdragon 8 Gen 2 draait sneller en efficiënter dan zijn voorgangers.

Qualcomm introduceerde het Snapdragon 8 Gen 2 mobile platform op de Snapdragon Summit 2022 in Hawaii. De chip wordt in de komende tijd geïntegreerd in de mobiele apparaten van meerdere fabrikanten, waaronder ASUS, Motorola, OnePlus, OPPO, Sharp, Sony Corporation, Vivo, Xiaomi en ZTE.

Volgens Qualcomm verhoogt de chip de norm voor connected computing. De organisatie stelt dat het model over “baanbrekende AI-functies” beschikt. De eerste commerciële Android-apparaten met de Snapdragon 8 Gen 2 worden eind 2022 verwacht.

“We willen mensen in staat te stellen om meer te doen, dus ontwerpen we Snapdragon met de gebruiker in het middelpunt”, vertelde Chris Patrick, senior vice president en general manager van de mobiele handset-afdeling van Qualcomm. “Snapdragon 8 Gen 2 gaat het landschap van flagship smartphones in 2023 drastisch veranderen.”

Arm cores

Snapdragon 8 Gen 2 bestaat uit een 4nm-chip met vier verschillende CPU cores. Alle cores zijn ontworpen door Arm. Qualcomm belooft een maximale wifisnelheid van 5,8 Gbps. Je hebt een wifi 7-router nodig om die snelheden te realiseren. Meerdere netwerkleveranciers maken hun eerste wifi 7-routers in de komende maanden beschikbaar.

De nieuwe chip ondersteunt AV1, een videocodec die door ’s werelds grootste technologiebedrijven wordt omarmd, waaronder Amazon, Arm, Google, Microsoft, Nvidia en Samsung. Netflix en YouTube gingen een stapje verder door AV1-ondersteuning te verplichten voor elke hardwarefabrikant die hun technologie in systemen willen verwerken.

