‘Geheugen wordt onderdeel van processor in de toekomst’

Geheugen en processors gaan in de toekomst geen losse computeronderdelen meer zijn. Volgens Seok-hee Lee, de CEO van de Zuid-Koreaanse fabrikant van chips voor geheugen en opslag SK Hynix, gaan deze onderdelen in de toekomst samen op één chip terechtkomen.

Dat vertelde Lee tijdens een keynote op het International Reliability Physics Symposium (IRPS) bij het Insitute of Electrical and Electronics Engineers. Daar zette hij zijn visie op de toekomst van computergeheugen en de industrieën die ervan afhankelijk zijn uiteen.

Convergentie van geheugen en processors

“Er zal een convergentie van geheugen en processors ontstaan. Het idee is om een aantal computingfuncties van de cpu aan dram toe te voegen”, voorspelt Lee. “Met het verhogen van de snelheid van high-bandwithgeheugen door toename van het aantal channels tussen de cpu en het geheugen, wordt de snelheid nog verder verhoogd met Processing Near Memory (PNM), waarbij de cpu en het geheugen binnen een enkele module bestaan.”

“Met Processing In Memory (PIM), waarbij de cpu en het geheugen in een enkele package bestaan, wordt deze snelheid nog verder verhoogd. Uiteindelijk zorgt Computing in Memory voor een verdere snelheidsverbetering. Hierbij zijn de processor en het geheugen in een enkele die geïntegreerd, om een hoogwaardig computersysteem te leveren.”

Nauwere samenwerking tussen fabrikanten

SK Hynix maakt zelf geen processors, maar Lee verwacht dat geheugenfabrikanten daarom nauwer gaan samenwerken met processorfabrikanten. “Nu is het moment dat verschillende partners die het ecosysteem van de halfgeleiderindustrie bouwen een samenwerking moeten vormen. Alleen bij het oprichten van een strategisch partnerschap voor Open Innovation op basis van het samenwerken en delen met klanten, leveranciers, academies en overheden, kunnen we een nieuw tijdperk ingaan die zowel economische en sociale waarde nastreeft.”

Concept al langer toegepast bij SoC’s

Het concept van het dichter bij elkaar brengen van de processor en het geheugen is overigens niet baanbrekend. Mobiele apparaten als smartphones combineren deze, maar ook andere onderdelen al jaren in SoC’s. Ook voor bij computers wordt steeds meer van het concept gebruikgemaakt. Zo bracht Apple onlangs zijn eerste computers uit met de zelfontworpen M1-processor. Dit is een Arm-SoC waar onder andere het geheugen bij was ingebouwd.

