‘Chiptekort gaat dit jaar ook DRAM raken’

Dit jaar zit er een groot tekort vaan DRAM-geheugen aan te komen. Sanjay Mehrotra, de CEO van Micron, verwacht dat dit tekort in de loop van het jaar alleen maar erger wordt. Problemen als natuurrampen en politieke onrust maken de chiptekorten alleen maar erger.

Dit vertelt de leider van de geheugenchipfabrikant in een conference call over de kwartaalcijfers van Q2 dit jaar. “Als gevolg van de sterke vraag en het gelimiteerde aanbod, wordt de DRAM-markt geraakt door een enorm onderaanbod, waardoor de DRAM-prijzen snel stijgen. We verwachten dat de DRAM-markt om de loop van het jaar nog krapper wordt.”

David Zisner, de CFO van Micron voegt daaraan toe dat resterende voorraad van Micron steeds krapper wordt. Het bedrijf heeft bijna alleen nog onafgemaakte onderdelen of ruw materiaal op voorraad. Er is nog wel een kleine voorraad aan afgemaakte producten, maar dat is niet genoeg om aan de huidige vraag te voldoen.

Natuurrampen maken krapte erger

Het bedrijf vertelt dat het geraakt is door een droogte in Taiwan, waardoor de watertoevoer naar een van zijn fabrieken werd gelimiteerd. Momenteel weet het bedrijf daar nog omheen te werken, maar op termijn kan dit tot grotere problemen leiden, schrijft The Register.

Micron is niet het enige bedrijf dat gevoelig is voor verstoringen door natuurrampen. Volgens een nieuw onderzoek, gedeeld door Reuters, van een Amerikaanse branchegroep wordt de volledige halfgeleiderindustrie steeds kwetsbaarder voor natuurrampen en geopolitieke verstoringen.

De branchegroep, de Semiconductor Industry Association, benoemt een aantal voorbeelden, zoals de volgeboekte fabrieken in Taiwan, een recente brand in een chipfabriek in Japan, de koudegolf in Texas en ook de droogte in Taiwan waar Micron mee te kampen heeft.

Opstopping heeft grote gevolgen

Omdat het maken van chips zo’n ingewikkeld proces is met duizenden stappen en grondstoffen en gereedschappen die vanuit de hele wereld moeten komen, kan het wegvallen van een klein onderdeel van deze bronnen grootschalige gevolgen hebben. Veel van deze onderdelen zijn primair van één gebied afhankelijk. Zo geschiedt het ontwerpen van de chips voornamelijk in de VS, terwijl de speciale gassen die voor de chips nodig zijn, vooral uit Europa komen. Het fabriceren van deze chips gebeurt voor het overgrote deel in Azië, waarbij 92 procent van deze fabrieken in Taiwan staan.

Investeer in regionale fabrieken

Volgens de branchegroep zou het de wereldwijde elektronica-industrie bijna een half biljoen dollar kosten als Taiwan een jaar lang niet in staat was om chips te maken. Toch zou het niet voordeliger zijn om de voorraadketen naar de VS te verplaatsen. Dit zou namelijk honderden miljarden dollars kosten voor alleen al de VS en meer dan een biljoen voor de hele wereld. Daarmee zou de prijs van chips alleen maar nog verder stijgen.

De branchevereniging pleit er overigens wel voor om een minimumcapaciteit aan chipfabrieken te bouwen in Europa en de VS om wat tegenwicht te bieden aan de productiecapaciteit in Taiwan en Zuid-Korea. Daarvoor zou steun vanuit de overheid nodig zijn.

Tip: Ook smartphones getroffen door chiptekort, Qualcomm kampt met krapte