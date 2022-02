‘Intel gaat enorme chipfabriek in Magdeburg bouwen’

Intel gaat een enorme chipfabriek in Magdeburg bouwen. Het chipbedrijf zou het nieuws volgende week bekendmaken.

Eind 2021 liet Intel in een interview met Techzine weten dat de organisatie tien Europese locaties overwoog voor de aanleg van een nieuwe chipfabriek. De meeste locaties lagen in Duitsland. Vandaag melden anonieme bronnen van MDR dat de keuze op het Duitse Magdeburg is gevallen. Volgens de omroep wordt het officiële nieuws volgende week bekendgemaakt.

Magdeburg is op een na grootste stad van Saksen-Anhalt. Magdeburg werd met verloop van 2021 door de regionale overheid op de kaart gezet als geschikte locatie voor een chipfabriek. MDR werd in de afgelopen weken ingelicht over een nieuw project dat meer dan 1.000 banen in Magdeburg zou creëren. Inmiddels beweert de omroep dat het project een chipfabriek van Intel betreft.

Het nieuws is een klap voor de regionale overheid van Dresden, de hoofdstad van Saksen-Anhalt. Daar hoopte men dat Intel voor hun stad zou kiezen. “In Dresden bestaat er al een ecosysteem (voor chipproductie, red). Dat kan Magdeburg niet bieden”, vertelde Hubert Lakner, hoofd van het Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems.

European Chips Act

We verwachten dat de beslissing samenhangt met de European Chips Act, een recent Europees wetsvoorstel. Lidstaten van de EU krijgen de mogelijkheid om staatsgeld in chipfabrikanten te investeren. Op dit moment is staatshulp alleen toegestaan voor chipontwikkelaars en pilotprojecten.

Onlangs liet het Financieele Dagblad weten dat de Duitse chipindustrie miljardeninvesteringen van de overheid verwacht. Er is op dit moment geen bewijs dat Intel daarom voor Duitsland en Magdeburg kiest, maar een verband is aannemelijk.