SK Hynix gaat meer investeren in productieapparatuur

SK Hynix gaat meer investeren in de aankoop van apparatuur voor de productie van chips. Zo wil het bedrijf zich beter weerbaar maken tegen de aanhoudende chiptekorten.

Tijdens de conference call bij de publicaties van zijn kwartaalcijfers vertelde Kevin Noh, de CFO van SK Hynix, dat de uitgaven aan machines voor de productie van halfgeleiders flink toenemen vanwege de tekorten. Dit zorgt voor langere lead times, naast het feit dat het opzetten van de machines al steeds langer duurt. Daarom trekt SK Hynix de geplande investeringen voor 2022 naar voren, tot de tweede helft van 2021. Dit moet leiden tot een verhoogde productiecapaciteit in 2022, schrijft ZDNet.

Flinke omzetstijging

SK Hynix heeft een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf meldde een omzet van 8,49 biljoen won (6,32 miljard euro) en een operating income van 1,32 biljoen won (982 miljoen euro). Dit is een stijging van respectievelijk 18 en 65,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Ondanks dat het eerste kwartaal van het jaar gewoonlijk voor minder inkomsten zorgt dan andere periodes, zag het bedrijf een hoge vraag naar zijn dram-producten in mobiele en pc-sectoren. SK Hynix verwacht dat die vraag voorlopig aanhoudt.

Chiptekorten leiden tot investeringen

De huidige chiptekorten moedigen verschillende chipfabrikanten aan om flink te investeren in hun productiecapaciteit. Hiermee willen de fabrikanten niet alleen de verhoogde vraag op de korte termijn opvangen, maar ook inspelen op de prognoses dat de verhoogde vraag aan zal blijven. Verschillende bedrijven, waaronder TSMC, Intel en Samsung, hebben aangegeven tientallen miljarden te gaan investeren in het bijbouwen van chipfabrieken.

Onbalans in vraag en aanbod

Koh Dong-Jin, die bij Samsung over de mobiele tak gaat, vertelde onlangs dat er een flinke onbalans bestaat tussen de vraag en het aanbod van chips. Samsung heeft echter nog geen publieke informatie gedeeld over hoe het bedrijf omgaat met de tekorten. Het bedrijf heeft meerdere aspecten van de ontwikkeling van smartphones in handen. Niet alleen maakt het bedrijf de smartphones zelf, maar het heeft met Samsung Electronics ook een van de grootste chipfabrikanten in handen. Bovendien ontwerpt Samsung zelf ook microchips.

Nog zeker heel 2021 krapte

Ook Cisco ziet op de korte termijn geen einde komen aan de chiptekorten. Dat bedrijf verwacht dat de chiptekorten nog minstens zes maanden serieuze gevolgen hebben voor de wereldwijde bevoorradingsketens. Intel en TSMC verwachten dat de markt pas rond begin 2022 weer bij begint te trekken, maar de problemen pas volledig opgelost zijn als in 2023 de bouw van de eerste nieuwe fabrieken is afgerond.