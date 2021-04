VK gaat Arm-overname door Nvidia onderzoeken op veiligheidsgronden

De Britse mededingingsautoriteit start een onderzoek naar de mogelijke overname van Arm door Nvidia. In het onderzoek wordt er onder andere gekeken of de overname eventueel voor problemen gaat zorgen op het gebied van de nationale veiligheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Competition and Markets Authority (CMA), in opdracht van de Digital Secretary. Uiterlijk eind juli moet de mededingingsautoriteit met een rapport komen met een advies over jurisdictie- en concurrentiekwesties. Ook moet het rapport een samenvatting bevatten van eventuele opmerkingen die de autoriteit van derden krijgt over mogelijke beveiligingskwesties, meldt de Britse overheid. Uiteindelijk moet uit het rapport blijken of de overname zorgt voor een substantiële afname van concurrentie op een Britse markt.

Oliver Dowden

“Na de voorgenomen overname van Arm zorgvuldig te hebben bestudeerd, heb ik vandaag om redenen van nationale veiligheid een kennisgeving van interventie uitgevaardigd. Als volgende stap en om mij te helpen de relevante informatie te verzamelen, zal de onafhankelijke mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk nu een verslag opstellen over de gevolgen van de transactie, dat zal helpen bij het nemen van eventuele verdere beslissingen”, vertelt Oliver Dowden, de Digital Secretary. “Wij willen onze bloeiende Britse technologie-industrie steunen en buitenlandse investeringen verwelkomen, maar het is passend dat wij de implicaties van een transactie als deze voor de nationale veiligheid naar behoren in overweging nemen.”

Na afronding van deze eerste fase van onderzoek, krijgt Dowden de mogelijkheid om de transactie goed te keuren, mits dit niet voor problemen zorgt voor het publiek belang of op het gebied van concurrentie. Alternatief kan hij een aantal eisen stellen voor de overname of doorgaan met een tweede fase om bepaalde vraagstukken verder te laten onderzoeken.

Arm onder de vleugels van Nvidia

Het onderzoek is het gevolg van de aankondiging van Nvidia dat het bedrijf een overeenkomst met Arm heeft gesloten om de chipontwerper over te nemen voor 40 miljard dollar (33 miljard euro). Deze deal wordt streng onderzocht door mededingingsautoriteiten over de hele wereld, aangezien de overname potentieel grote gevolgen zou kunnen hebben.

Arm is namelijk de licentiehouder van de steeds populairder wordende ARM-architectuur. Het bedrijf houdt momenteel een onafhankelijke houding aan op het gebied van licenties en geeft geen voorkeursbehandelingen aan specifieke bedrijven. Nvidia maakt echter zelf ook Arm-processors, dus er bestaat een risico dat die dynamiek na een overname verandert. Beide bedrijven houden bij hoog en laag vol dat Arm geen oneerlijke voordelen biedt aan Nvidia, maar voordat de overname door kan gaan, moeten ze daar eerst verschillende mededingingsautoriteiten over de hele wereld van zien te overtuigen.

Tip: Waarom de overname van ARM door Nvidia moet worden verboden