Microsoft denkt 50 tot 100 datacenters per jaar te kunnen bouwen

Microsoft wil zijn netwerk van datacenters flink uitbreiden. Alleen al dit jaar verwacht het in tien nieuwe landen cloud datacenters neer te zetten. Het heeft daarom een digitale tour door een datacenter gemaakt, om te laten zien hoe een datacenter van Microsoft er achter de schermen uitziet.

Hoewel Microsoft vorig jaar aangaf dat het een tekort had aan server-onderdelen, blijkt het toch door te gaan met het bouwen van datacenters. Het verwacht in de toekomst jaarlijks zelfs 50 tot 100 datacenters bij te kunnen bouwen. Microsoft belooft zijn klanten die Azure Active Directory gebruiken een serviceniveau met een uptime van 99,99 procent per maand.

Tour Microsoft datacenter

Bovendien geeft het op zijn website een tour van zo’n datacenter, zodat mensen een idee krijgen van hoe zo’n flink gebouw er eigenlijk van de binnenkant uitziet. Immers zijn datacenters flink beveiligd en niet vrij toegankelijk. Je ziet dan ook meer van hoe Microsoft beveiliging regelt, maar ook wat het doet aan duurzaamheid.

Bovendien zie je in de tour ook welke moderne technologie Microsoft gebruikt in zijn datacenters, waaronder tweefase onderdompelingskoeling, waterstofbrandstofcellen en zijn onderzeese datacenter-experiment project Natick. De tour is voor iedereen beschikbaar en kan het beste worden bekeken op de PC of in virtual reality.

Middenmeer

De groei van 50 tot 100 datacenters is enorm, want op dit moment heeft Microsoft 200 datacenters. Die staan in 34 landen over de hele wereld, waaronder Nederland. Voor al die datacenters wordt meer dan 165.000 mijl aan onderzeese kabel gebruikt. Nieuwe landen waarnaar Microsoft uitbreidt in 2021 zijn nog onbekend, maar één ervan is Maleisië. De cloud datacenters zijn er vooral om Microsoft 365 goed te kunnen draaien.

In Europa heeft Microsoft 14 regio’s met datacenters: Ierland, Parijs, Middenmeer, Marseille, Londen, Cardiff, Frankfurt, Maagdenburg, Berlijn, Zürich, Geneve, Stavanger en Oslo.