Intel staat op het punt zijn koppositie aan Samsung over te dragen

Intel, ’s werelds grootste chipverkoper, staat op het punt zijn koppositie te verliezen. In de eerste drie kwartalen van 2021 verkocht Samsung de meeste chips wereldwijd. De resultaten van het vierde kwartaal worden aan het einde van de maand gepubliceerd. Alles wijst erop dat Intel naar de tweede plek afzakt.

Investeerders lijken het nieuws al verwerkt te hebben. De marktwaarde van Intel bedraagt 226 miljard dollar (199 miljard euro). Taiwanese chipfabrikant TSMC piekt op een reusachtige 17 biljoen dollar (15 biljoen euro). Nvidia kent een waarde van 692 miljoen dollar (608 miljard euro).

Hoewel Intel betere jaren heeft gekend, zijn de jaarcijfers niets om de schouders voor op te halen. De organisatie gaat voorlopig nergens heen. Intel blijft verantwoordelijk voor het merendeel van de computerprocessoren waarmee we werken en leven. Toch weegt de opkomst van Samsung zwaar.

In de afgelopen 30 jaar domineerde Intel de chipindustrie. Het bestuur van Intel vecht met man en macht om de gouden eeuw te herleven. In 2021 trad Pat Gelsinger aan als CEO, een professioneel met 30 jaar aan ervaring onder de vlag van het bedrijf. Hij was erbij toen Intel onovertroffen was. Dus is het aan hem om de concurrentiestrijd met Samsung aan te gaan.

Investeerders waren enthousiast over Gelsinger. De aandeelprijs steeg – en zakte met verloop van het afgelopen jaar weer af. Intel wil concurreren met onderscheidende technologie, maar daar heeft de markt geen geduld voor. Het ontwikkelen van semiconductoren, apparatuur voor massaproductie en nieuwe fabriekshallen kost jaren. Intel is te laat.

De druk

Naar verwachting besteedt Gelsinger het komende jaar aan het rechttrekken van de twijfelachtige keuzes die zijn voorgangers maakten. De druk was zelden zo groot. Terwijl Europa en de Verenigde Staten met een ongekend chiptekort kampen, groeit de Oosterse concurrentie als kool.

Gelsinger zocht steun bij de Amerikaanse overheid, in de vorm van een miljardeninjectie voor de aanleg chipfabrieken in de Verenigde Staten. Met hetzelfde doel loodst Intel 80 miljard euro naar Europa. Het initiatief is aanwezig, maar de resultaten ontbreken. Overleg met de Amerikaanse overheid verloopt op een slakkentempo. Hoewel de bouwtekeningen voor Europa inmiddels zijn opgesteld, moeten de eerste palen nog in de grond geslagen worden.

Het leiderschap van Gelsinger geeft hoop, maar de achterstand lijkt te groot. Intel heeft niet op tijd bijgebeend met de innovatie van concurrenten. Daarvoor betaalt het een prijs.