Routervoorraad raakt op door chiptekorten

Internetproviders kampen met steeds langere wachttijden voor bestellingen van hun routers. De leveringen van de apparaten komt in de knel te zitten door te huidige tekorten in de chipproductie.

De bestelperiodes zijn opgelopen tot wel 60 weken, vertellen bronnen van Bloomberg. Door het gebrek aan nieuwe routers hebben internetproviders moeite genoeg routers te leveren aan nieuwe klanten, waardoor ze abonnees dreigen mis te lopen.

Bestellingen een jaar van tevoren

Karsten Gewecke, hoofd van de Europese tak van netwerkapparatuurfabrikant Zyxel, vertelt dat Zyxel zich inmiddels genoodzaakt voelt om zijn klanten te vragen bestellingen een jaar van tevoren te maken. Dit heeft alles te maken met de lange wachttijd voor componenten als de Broadcom-chips die in de netwerkapparatuur verwerkt zijn. Zyxel levert modems en routers voor verschillende telecomproviders in de wereld. In Nederland zet onder andere T-Mobile Zyxel-routers in bij zijn abonnees.

Toevoer van nieuwe routers is weinig hoopvol

Voorlopig hebben alle telecomproviders nog wel een voorraad van de routers liggen, maar de toevoer van nieuwe routers ziet er in ieder geval de komende zes maanden niet goed uit. Gewecke ziet daarom een kans dat de voorraad op een gegeven moment toch op raakt. Het is al een paar keer krap geweest.

Routers die al onderweg waren, zijn ook niet zonder problemen. Op de Evergreen, het grote containerschip dat onlangs vastliep op het Suezkanaal, was ook apparatuur van Zyxel onderweg, net als op een aantal schepen die door het incident geblokkeerd werden.

Krapte door coronacrisis

De leveringsproblemen bij Zyxel komen voornamelijk door de coronacrisis. Aan het begin van de coronapandemie was het bedrijf genoodzaakt om zijn fabriek in de Chinese stad Wuxi een maand stil te leggen. Na het heropenen van de fabriek had het bedrijf moeite om aan voldoende onderdelen te komen. Het verzenden van producten werd ook plotseling veel duurder, doordat in die tijd veel bedrijven tegelijk weer op gang kwamen en ook medische goederen in groten getale werden geëxporteerd.

Vooral de levering van chipsets heeft moeite om weer op gang te komen. Veel chipfabrieken produceren inmiddels op volle capaciteit, maar de vraag is groter dan de fabrieken kunnen leveren. Hierdoor zijn de fabrikanten genoodzaakt om keuzes te maken welke chips voorrang krijgen, en die keuze valt dan al snel op chips die meer winst opleveren. Hieronder vallen niet de chips die in routers terechtkomen. Vooral de goedkopere routers die door Oost-Europese providers worden opgekocht, zijn hierdoor de dupe.

Broadcom heeft niet gereageerd op vragen van Bloomberg. Wel zei Hock Tan, de CEO van het bedrijf, onlangs dat 90 procent van zijn voorraad van 2021 al was opgekocht.

