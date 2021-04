Arm onthult technische details over Neoverse V1- en N2-platforms

Arm heeft wat meer technische details onthuld over zijn aankomende Neoverse N2- en V1-platforms voor servers. Ook heeft het bedrijf een aantal partners aangekondigd die met de nieuwe platforms aan de haal gaan.

De Neoverse V1 en N2 zijn allebei opvolgers van de Neoverse N1-platforms die Arm in 2019 aankondigde. Het gaat om basisontwerpen waarop andere bedrijven vervolgens hun eigen processors op kunnen baseren. Beide nieuwe ontwerpen werden in september 2020 al aangekondigd, maar de chipontwerper komt nu met meer details erover.

Neoverse V1

Voor klanten die zoeken naar meer pure prestaties en een snel ontwerp voor machine learning, is de Neoverse V1 een interessante processor. Arm belooft dat dit ontwerp 50 procent sneller is dan de N1. Op het gebied van vectorworkloads moet hij 1,8 keer zo snel zijn als zijn voorganger en machine learning-taken moeten zelfs drie keer zo snel gaan als op de N1.

Arm vertelt dat het ontwerp en de filosofie achter de Neoverse V1 is opgezet om een zo breed mogelijke ondersteuning te bieden voor allerlei instructies. Dit moet leiden tot betere ondersteuning van markten als exascale computing. Met de V1 claimt Arm de leiding te pakken op het gebied van prestaties per core en de levensduur van code door de ondersteuning van scalable vector extensions (SVE). Dit alles moet meer flexibiliteit leveren voor ontwerpers van SoC’s.

Neoverse N2

De Neoverse N2 is meer gericht op efficiëntie. Het platform biedt 40 procent betere singlethreaded prestaties ten opzichte van de N1, terwijl het stroomverbruik en het oppervlak hetzelfde is gebleven. Deze verbeteringen zijn te zien in bijvoorbeeld toepassingen voor hyperscale cloud, waar het platform 1,3x zo snel is in Nginx-toepassingen, maar ook in krappere toepassingen voor de edge of 5G, met hoe de N2 1,2 keer zo snel is als zijn voorganger in DPDK packet processing.

Ook zijn er een aantal nieuwe features in het platform verwerkt die ook onderdeel worden van de toekomstige Armv9-architectuur, zoals SVE2. Dat moet moet voor een flinke toename in efficiëntie op het gebied van cloud-to-edge-prestaties zorgen. Ook toepassingen als machine learning, digital signal processing, multimedia en 5G-systemen moet SVE2 verbeteringen in prestaties, programmeergemak en portability leveren. Overigens is de N2 in de praktijk niet op Armv9, maar op v8.2 gebaseerd. Enkele toekomstige features zijn echter al voor de N2 naar voren gebracht.

Partners

Klanten hebben inmiddels al toegang tot het nieuwe platform en zijn al begonnen met het verwerken van de nieuwe cores in hun SoC’s. Zo komt Marvell eind dit jaar met zijn Octeon-netwerkoplossingen die zijn gebaseerd op Neoverse N2. Het Indiase Ministry of Economics and Information Technology (MeitY) heeft aangekondigd samen met SiPearl en ETRI het ontwerp van Neoverse V1 te licenseren voor een landelijk exascale-HPC-project.

Ook Oracle en AWS gebruiken de Neoverse-ontwerpen voor respectievelijk de Ampere Altra- en Graviton2-processors. Alibaba Cloud gebruikt Neoverse N1 voor zijn toekomstige Alibaba Cloud ECS ARM-instanties en Tencent heeft heeft ook interesse in de platforms getoond.

