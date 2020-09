Arm presenteert nieuwe chipsets voor datacenters

Chipsetfabrikant Arm heeft onlangs twee nieuwe high-performance datacenter chipsetplatforms, de Neoverse V1 en N2, aangekondigd. Deze chipsets moeten meer rekenkracht en prestaties leveren aan datacenteromgevingen voor specifieke workloads en toepassingen die de grote rekenkracht nodig hebben.

Met de introductie van de nieuwe Neoverse-chipsetplatforms komt de fabrikant met een opvolger van de bestaande Neoverse N1-, en E2-platforms die al worden ingezet binnen de infrastructuur van aanbieders van veel grote hyperscale datacenteraanbieders. Dit zijn de grote cloudaanbieders, zoals AWS. Andere toepassingen voor deze platforms zijn onder meer HPC, binnen 5G-omgevingen en in edge-omgevingen.

Meer prestaties

De op laatste 5-nanometertechnologie gebaseerde platforms moeten aanzienlijk meer prestaties leveren dan de laatste generatie Neoverse N1-platform van Arm. De Arm Neoverse V1 moet tot 50 procent betere prestaties leveren en de Arm Neoverse N2 tot 40 procent.

De Arm Neoverse V1 is ontworpen om CPU’s te ontwerpen die een hoge performance per thread hebben. De Arm Neoverse N2 op zijn beurt is voor CPU’s met een hoog aantal cores ontworpen. Deze laatste platform hoeft zich, volgens de fabrikant, daardoor niet alleen op servers te richten, maar kan binnen datacenters ook worden gebruikt voor onder meer routers en switches.

Welk platform klanten precies moeten gebruiken hang daarbij af van welke applicaties zij draaien en welke kosten daaraan zijn verbonden, zo geeft de fabrikant aan.

Andere functionaliteit

Beide chipsets beschikken over andere functionaliteit die vooral de workloads in bepaalde niches ten goede komt. De nu toegevoegde technologie SVE helpt onder meer bij wetenschappelijke simulaties en workloads die op supercomputers worden uitgerold. Dit soort workloads slaan vaak data op als vectors.

De SVE-technologie helpt chipfabrikanten de maximale omvang van deze vectors die hun CPU’s naar behoefte van de eindgebruikers afhandelen, op maat aan te passen. Dit leidt dan tot meer efficiënte en beter afgestelde processors, zo beweert Arm.

Ook ondersteuning voor AI

Daarnaast ondersteunen de Arm Neoverse V1- en N2-platforms nu Compute Express Link interconnect. Deze toepassing wordt vooral gebruikt om accelerators voor machine learning en andere meer gespecialiseerde chipsets aan serveromgevingen toe te voegen. Dit helpt bedrijven beter met het toepassen van AI.

Het Arm Neoverse N2-platform wordt momenteel door een aantal geselecteerde klanten getest en moet volgend jaar volledig beschikbaar komen. Het Arm Neoverse V1-platform is inmiddels leverbaar.