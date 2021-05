‘Intel wil 8 miljard euro subsidie voor Europese chipfabriek’

Intel wenst 8 miljard euro aan Europese overheidssubsidies voor het financieren van een chipfabriek in de Europese Unie. Dit zou CEO Pat Gelsinger van Intel tijdens zijn huidige Europese tour hebben gezegd, zo bericht Reuters.

Volgens Reuters zou CEO Pat Gelsinger tijdens zijn huidige Europese tour de EU maar liefst 8 miljard euro aan subsidie hebben gevraagd om om een chipfabriek uit de grond te stampen. In een latere reactie heeft Gelsinger dit bedrag overigens niet bevestigd, zo stelt de politieke nieuwswebsite Politico Europe.

Concreet wil de chipfabrikant dat de Europese en Amerikaanse overheden het Intel makkelijker maken om in Europa zaken te doen in vergelijking met Aziatische concurrenten. Daarnaast wil de chipfabrikant dus ook dat de Europese overheden, verenigd in de Europese Unie, bijspringen met behulp van subsidies. Dit omdat de cipfabrikant vindt dat niet alleen Intel in een Europese fabriek moet investeren, maar ook de Europese Unie zelf.

Eigen chipindustrie

De gesprekken tussen Intel en de Europese Unie volgen het plan van verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton van de Interne Markt om Europa minder afhankelijk te maken van de levering van processors uit de rest van de wereld. Daarom moet de fabricage van processors in de Europese Unie worden opgeschroefd. Hiermee moeten uiteindelijk chiptekorten, zoals nu het geval is, in onze regio worden voorkomen. Naast met Intel voert de Eurocommissaris ook verkennende gesprekken met Aziatische fabrikanten, zoals TSMC.

Alliantie Europese chipfabrikanten

Vanzelfsprekend worden er ook gesprekken gevoerd met Europese chipfabrikanten, waaronder NXP en ASML. Europese chipfabrikanten zijn wel een beetje verontrust, zo geeft Reuters aan, dat de Eurocommissaris vooral lijkt te praten met fabrikanten van buiten de Europese Unie. Breton wil dit wantrouwen wegnemen door een Europese alliantie van chipfabrikanten te gaan oprichten, zo berichtte Techzine al onlangs.