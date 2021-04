‘EU overweegt eigen chipfabrikant op te richten’

De Europese Unie onderzoekt het idee om met een alliantie van Europese bedrijven een eigen chipfabrikant op te richten. Daarmee zou de regio minder afhankelijk worden van chipfabrikanten uit Azië en de VS.

De alliantie zou bestaan uit meerdere bedrijven die al in die wereld actief zijn, zoals STMicroelectronics, NXP, Infineon en ASML. Met de samenwerking zou de afhankelijkheid van buitenlandse chipfabrikanten afnemen in de huidige chiptekorten.

Important Project of Common European Interest

Het plan is nog in een vroeg stadium, vertellen de bronnen van Reuters. Het zou mogelijk worden opgezet als een Important Project of Common European Interest (IPCEI), waarbij het sponsoren van het project eenvoudiger wordt gemaakt voor lidstaten en bedrijven worden aangespoord om samen te werken. Een vergelijkbaar initiatief is al gaande voor het grootschalig beschikbaar maken van waterstof in het continent.

Met een Europese halfgeleidercoalitie zou de EU meer invulling kunnen geven aan het plan om in 2030 het Europese aandeel in de halfgeleidermarkt te verdubbelen tot 20 procent. De eerste stap om dat te bewerkstelligen, is door buitenlandse chipfabrikanten over te halen om chipfabrieken te bouwen binnen de EU.

Gesprekken met Intel en TSMC

Vrijdag komt Intel-CEO Pat Gelsinger naar Europa om te overleggen over de bouw van meer chipfabrieken in de regio. Intel is de enige van de drie grootste chipfabrikanten die een handvol fabrieken in de EU heeft staan, in Ierland. TSMC en Samsung hebben hun fabrieken voornamelijk in Taiwan, Zuid-Korea en China staan. Beide bedrijven hebben verder een kleine aanwezigheid in de VS, maar geen productiecapaciteit in Europa.

Pogingen van Europa om daar verandering in te brengen, lijken weinig resultaat te hebben. Er is sprake van een investeringsforum later dit jaar om Taiwanese halfgeleiderfabrikanten te overtuigen om zich in de EU uit te breiden, maar het is niet duidelijk of dat veel succes zal hebben. Eerder deze week maakte een Taiwanese minister bekend dat het eiland de chipproductie het liefst op eigen bodem houdt.

Eigen chipfabrikant oprichten mogelijk beter idee

Ook van binnen de EU komen er geluiden dat het aantrekken van buitenlandse chipfabrikanten niet de manier is om capaciteit in het continent te verhogen. “Ik weet niet zeker of onze soevereiniteit er baat bij heeft als we op de tenen van Europese spelers gaan staan”, vertelt de bron van Reuters. Ook enkele ambtenaren van binnen de Europese Commissie zijn niet enthousiast over het idee om afhankelijk te blijven van buitenlandse chipfabrikanten.

Op de lange termijn is een project van binnen de EU vermoedelijk verstandiger dan samenwerking met buitenlandse spelers. Er is voldoende kennis te vinden binnen het continent. STMicroelectronics, NXP en Infineon maken al decennialang zelf microchips, al komen ze momenteel niet mee met de nieuwste ontwikkelingen. ASML, momenteel het enige bedrijf dat de machines kan maken voor de modernste microchips, is echter gevestigd in Nederland. Als deze bedrijven hun krachten bundelen, is er zeker potentie om mee te doen met de top van de chipproductie.