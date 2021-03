Fortinet en Linksys slaan handen ineen voor bescherming thuiskantoren

Fortinet en Linksys hebben een samenwerking aangekondigd om thuiskantoren beter te kunnen beveiligen. Hiervoor investeert cybersecuritybedrijf Fortinet 75 miljoen dollar in de fabrikant van netwerkapparatuur.

De twee bedrijven willen de beveiliging en mogelijkheden van enterpriseapparatuur toevoegen aan de draadloze routers van Linksys. Welke functionaliteit de twee bedrijven hier precies mee bedoelen, vermeldt het persbericht niet.

Security-driven networking

“Wanneer organisaties op grote schaal werken op afstand implementeren, grijpen cybercriminelen hun kans om de talrijke beveiligingsgaten die ontstaan uit te buiten. Security-driven networking – een strategie die netwerken en beveiliging in de hele verbonden omgeving samenbrengt, van de kern, naar de cloud en naar het filiaal en de telewerkers – stelt organisaties in staat om de uiterst dynamische omgevingen van vandaag te zien en te verdedigen met behoud van een uitstekende gebruikerservaring”, vermeldt Ken Xie, CEO van Fortinet. “We zijn verheugd om samen te werken met Linksys om enterprise-grade veilige, betrouwbare netwerkconnectiviteit te leveren voor thuiswerkers.”

Sidney Lu, CEO van Linksys-moederbedrijf FIT Hon Teng: “We zijn verheugd Fortinet te verwelkomen als strategische partner in het leveren van beveiligde connectiviteit voor consumenten en professionals op afstand. De samenwerking is een bewijs van de voortdurende kracht en reikwijdte van de Linksys-activiteiten. We kijken ernaar uit om gebruik te maken van Fortinet’s bewezen cyberbeveiligingsexpertise om nieuwe kansen te verzilveren.”

Thuisnetwerken vaak matig beveiligd

In het afgelopen jaar is de nadruk op thuiswerkers aanzienlijk gegroeid. Deze thuiswerkers maken over het algemeen gebruik van netwerkapparatuur voor consumenten. Deze bieden vaak minder functionaliteit en beveiligingsmogelijkheden dan hun zakelijke tegenhangers. Bovendien zijn consumenten gemiddeld vrij slordig met het instellen van beveiligingsfuncties en het bijhouden van updates. Mogelijk willen Fortinet en Linksys hier wat aan doen en ook bedrijven meer controle geven over de veiligheid van de gebruikte thuisnetwerken.

