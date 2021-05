Meer details bekend van de HPE Alletra 6000-systemen

Er zijn meer details bekend van de onlangs gelanceerde HP Alletra 6000-systemen. Het systeem biedt bijvoorbeeld opvallende prestaties voor SAP HANA.

Het onlangs gelanceerde HPE Alletra 6000-storagesysteem is naast de oplossingen Data Services Cloud Console en HPE Data Ops Manager, één van de bouwstenen van het meest recente cloudgebaseerde dataservicesplatform van de techgigant.

Hardware-details

Nu zijn meer details bekend geworden over de capaciteiten van het HPE Alletra 6000-systeem. Details over het eveneens gelanceerde HPE Alletra 9000-systeem worden later bekend. Het HPE Alletra 6000-systeem is eigenlijk een opnieuw opgebouwde variant van de bestaande HPE Nimble-systeem van all-flash- en hybride array’s. In plaats van de bestaande x86-controllers beschikt het systeem nu over AMD-processors en PCIe-kaarten van de vierde generatie. Dit moet het systeem een hogere throughput opleveren en hogere snelheden voor het verwerken van workloads.

Softwarematig bieden de HPE Alterra 6000-systemen nu mogelijkheden voor onder meer encryptie voor peer persistence-groepen, LDAP-integratie, volledige geautomatiseerde netwerkintegratie en een tenant-aware api met ondersteuning voor Kubernetes. Dit alles natuurlijk naast alle upgrades en optimalisaties voor netwerkdrives, scheduling, queuing en geheugenbeheer.

Uitgebreide SAP HANA-prestaties

Volgens HPE is de upgrade van de HPE Alletra het duidelijkst te zien in de werking van SAP HANA. De techgigant stelt dat een HPE Alletra 6000-array tot maar liefst 54 SAP HANA-nodes kan ondersteunen. De HPE Alletra 9000-array zelfs tot 96 nodes. Dit is meer dan alle directe concurrenten, zo wordt gesteld.