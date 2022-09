HPE heeft zijn Alletra-storageportfolio van hybride arrays uitgebreid met de nieuwe Alletra 5000 array. Dit is een serie van hybride storage arrays die een betere prijs-kwaliteitverhouding moet leveren dan de bestaande Nimble Storage Hybrid Flash Arrays van HPE.

De Alletra storage arrays zijn vorig jaar door de techgigant geïntroduceerd en moeten gebruikers betere storageprestaties bieden voor zowel primaire workloads als secundaire backup- en recoverytoepassingen.

Het Alletra-storageportfolio van HPE is een cloudgebaseerd block storage-platform waarbij alle arrays via een SaaS cloud console kunnen worden beheerd. Binnen het platform worden flash en hard drive storage met elkaar gecombineerd.

De bestaande Alletra 6000- en 9000-modellen hebben allemaal NVMe flash storage aan boord. De 6000-series zijn gebaseerd op HPE Nimble storage arrays en de 9000-series op het HPE Primera-platform.

HPE Alletra 5000-series

De HPE Alletra 5000-series is ook op het Nimble-platform gebaseerd, maar het arraymodel is hybride. Dit moet een betere prijs-kwaliteitverhouding opleveren; tot 25 procent meer dan de bestaande Nimble Storage Hybrid Flash Arrays. Zo zijn bijvoorbeeld de schrijfsnelheden naar disks gelijk aan die van flash via ‘write serialization’. De leessnelheden binnen de HPE Alletra 5000-series worden versneld via dynamic flash caching.

De HPE Alletra 5000 storage arrays zijn vooral geschikt voor algemene workloads, zoals het aanbieden van vm’s, het testen en ontwikkelen van applicaties en backup- en recoveryactiviteiten.

Eigenschappen

In een 4U-omgeving kunnen per array tot 21 harddisks en zes kleinere SSD’s voor flash storage worden geplaatst. Daarnaast kunnen nog eens 21 harddisks en drie tot zes flash cache SSD’s via een expansion shelf worden verbonden. De storage array kan met maximaal zes van deze expansion shelves verbinden.

De HPE Alletra 5000 arrays ondersteunen diskcapaciteiten van 2TB, 4TB, 6TB, 10TB en 14TB. Daarnaast beschikt de serie over dual controllers en Fibre Channel- en iSCSI-connectiviteit. Ook ondersteunt de Alletra 5000 Triple+ Parity RAID. Hierdoor kan de storage array drie gelijktijdige schrijfstoringen aan, zonder daarbij data te verliezen.

Verder beschikt de HPE Alletra 5000-series over software als HPE InfoSight AIOps. Deze oplossing gebruikt voorspellende analytics voor het ontdekken en oplossen van problemen zonder handmatige interventie. De storage arrays zijn daarnaast zeer makkelijk uit te rollen, zo geeft de techgigant aan.

Drie modellen

In totaal komen er drie modellen op de markt: de HPE Alletra 5010 met tussen de 42TB en 210TB aan storagecapaciteit, de HPE Alletra 5030 die 42TB tot 504TB aan storage ondersteunt en de HPE Alletra 5050 met tussen de 42TB en 1.2PB.

De HPE Alletra 5000-series kunnen individueel worden aangeschaft of via een pay-per-use licentie. Daarnaast zijn de nieuwe storage arrays beschikbaar via HPE Greenlake. De prijzen zijn niet bekendgemaakt.