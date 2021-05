Cisco neemt netwerkbeheerspecialist Sedona Systems over

Cisco heeft onlangs de netwerkbeheerspecialist Sedona Systems overgenomen voor een onbekend bedrag. Met de oplossingen van deze start-up wil de techgigant nog meer netwerkmonitoringsfunctionaliteit bieden voor netwerken met zowel optische als niet-optische apparatuur.

Cisco is al geruime tijd bezig om zijn netwerkdiensten te integreren en daarvoor nieuwe architecturen te ontwikkelen die op IP gebaseerde en optische netwerken moeten samenbrengen. Deze samenvoeging moet voor klanten het netwerkontwerp, -onderhoud, -planning en -beheer versimpelen.

Om dit te bereiken, is de techgigant druk bezig met overnames. Onlangs werd voor dit samenvoegingsproces de chipfabrikant voor het bouwen van optische netwerken Acacia Communications overgenomen.

Sedona Systems NetFusion-platform

Met de overname van de start-up Sedona Systems gaat dit proces nu verder. Sedona Systems ontwikkelt software die bedrijven kunnen gebruiken voor het monitoren van netwerken die zowel over optische als niet-optische technologie en apparatuur beschikken.

Bedrijven kunnen met deze monitoringssoftware, het NetFusion-platform, met één centrale interface de gezondheid van zowel hun optische als andere netwerkapparatuur in de gaten houden. Tot voor kort was dit niet mogelijk. Optische netwerkapparatuur werd vaak op een andere plek en met andere tools in de gaten gehouden vanwege technologische uitdagingen rondom compabiliteit.

Concreet geeft het NetFusion-platform beheeders op een kaart een overzicht van waar in het netwerk vertragingen en uitval optreden. Nadat deze problemen zijn geïdentificeerd, kunnen beheerders de ingebouwde analytics-functionaliteit op deze problemen loslaten om uit te zoeken waardoor deze problemen ontstaan.

Simulaties

Een tweede functionaliteit van het NetFusion-platform van Sedona Systems is dat het platform ook mogelijkheden biedt voor simulaties van veranderingen in het netwerk. Met het platform kunnen beheerders een gesimuleerde replica van hun netwerk bouwen en hierop virtueel updates en mogelijke aanpassingen testen. Hierdoor kunnen eventuele fouten eerder worden ontdekt, voordat deze veranderingen echt live in het netwerk worden doorgevoerd.

Verder is het NetFusion-platform van Sedona Systems voor Cisco aantrekkelijk omdat de netwerkapparatuur van meerdere leveranciers ondersteunt. Dit maakt het voor klanten makkelijker en praktischer om in hun netwerkenapparatuur van diverse aanbieders te gebruiken. Hierdoor krijgen zij nog meer mogelijkheden om hun netwerken te optimaliseren.

Goed nieuws voor telecomoperators

Cisco vindt dat de overname van Sedona Systems vooral goed nieuws is voor zijn klanten onder de telecomoperators. Deze klanten hebben vaak grote wereldwijde netwerken die uit verschillende soorten netwerkapparatuur bestaan, waaronder optische en niet-optische. Deze grote netwerken brengen veel complexiteit met zich mee, onder meer door de grote hoeveelheden data die over deze netwerken worden getransporteerd. Technische probleemoplossing is daarom een uitdaging.

Met het NetFusion-platform wordt dit een stuk makkelijker, zo denkt Cisco. Telecomoperators kunnen hiermee, in plaats van tijdrovende en kostbare handmatige werkzaamheden, het complete beheer nu geheel geautomatiseerd uitvoeren vanuit een enkele omgeving. Dit gaat hen veel tijd en geld besparen, aldus de techgigant.

