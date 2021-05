Nox Telecom en Youfone gaan samenwerken voor zakelijk aanbod

Youfone Zakelijk en Nox Telecom hebben hun handen ineengeslagen om hun zakelijke propositie uit te breiden. Klanten van Nox kunnen nu via Nox Telecom een mobiel abonnement bij Youfone afsluiten.

Met hun samenwerking willen de twee bedrijven een betaalbaar en eenvoudig mobiel aanbod opzetten voor mkb’ers. Het bestaat uit een serie databundels waarvan de meeste onbeperkt bellen en sms’en bevatten, plus 1, 3, 6, 10 of 20GB aan mobiele data. Via een bedrijfsbundel kan dit datalimiet worden gedeeld met collega’s. Het abonnement van Youfone kan worden beheerd via het beheerportaal van Nox Telecom en werkt via het mobiele netwerk van KPN.

Netwerkdiensten voor mkb’ers

Nox Telecom is een in Venray gevestigd bedrijf dat zich richt op het aanbieden van netwerkdiensten voor mkb’ers. De services bestaan uit zakelijke internetverbindingen, voip-diensten, mobiele telefonie en zakelijke tv-abonnementen. Het bedrijf werkt samen met partners als KPN, T-Mobile, Xelion en nu ook Youfone. Nox Telecom vertelt met de samenwerking zelf de mogelijkheid te hebben om abonnementen te beheren, deze zo nodig te wijzigen en ook zelf verantwoordelijk zijn voor het factureren.

Completer aanbod

“We hebben een hele bewuste keuze gemaakt met het partnership met Youfone Zakelijk”, zegt Marc van Bracht, de directeur van Nox Telecom. “Zij geven ons de kans om onze propositie uit te breiden en daarmee onze bestaande klanten een nóg completer aanbod te doen. Er is een groep klanten die wensen heeft waar we met de huidige propositie niet aan kunnen voldoen. Met Youfone Zakelijk kan dit wel. We verwachten de komende periode daarom nieuwe klanten aan te trekken en zetten hier vol op in.”

Vertrouwen

Ook voor Youfone is de samenwerking voordelig. Het bedrijf wil zijn marktaandeel in de zakelijke markt verder uitbreiden en ziet in Nox Telecom een gerenommeerde speler in Zuid-Nederland. “We hebben een unieke propositie waarbij we de regie van de relatie met de eindklant uit handen geven aan de business partners”, vertelt Wouter Borst, de directeur van Youfone Zakelijk. “Dat doen we alleen als we een partner ook echt vertrouwen. We faciliteren onze partners met het premium KPN-netwerk, een eenvoudig beheerportaal en een persoonlijke service. En een transparant verdienmodel voor de business partner dat het mogelijk maakt om de juiste service te bieden.”

