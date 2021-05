ACM keurt joint venture tussen KPN en APG voor glasvezel goed

De ACM heeft toestemming gegeven voor een samenwerking tussen KPN en pensioenbeheerder APG voor de uitrol van glasvezel. De mededingingsautoriteit verwacht dat de joint venture niet zal leiden tot een vermindering in de concurrentie in de glasvezelmarkt.

KPN en APG zijn een samenwerking aangegaan om vaart te zetten achter de uitrol van glasvezel in Nederland. De Nederlandse telecomprovider was al van plan om 2,5 miljoen glasvezelaansluitingen aan te leggen in de komende vijf jaar, maar heeft daarnaast een joint venture met pensioenbeheerder APG voor de aanleg van nog 910.000 aansluitingen. Van die 910.000 aansluitingen komen er 225.000 terecht bij bedrijven.

ACM positief over open netwerk

In het bericht over het besluit vertelt de ACM dat het toejuicht dat de joint venture open staat voor gebruik door derde partijen. Dat is dezelfde insteek als KPN gebruikt voor de rest van zowel zijn koper- als zijn glasvezelnetwerk. KPN verzorgt dan het netwerk en de apparatuur, en andere telecomproviders kunnen dan voor wholesaleprijzen hun diensten over het netwerk aanbieden.

Volgens de ACM zorgt de joint venture niet tot concurrentievermindering op de glasvezelmarkt. APG richt zich immers over het algemeen op pensioenen. Daarnaast doet het bedrijf investeringen om de pensioenaanvragen te dekken. Hiermee hebben KPN en APG geen overlap in activiteiten.

Miljardenbiedingen afgeslagen

Onlangs heeft KPN twee losse overnamebiedingen afgeslagen van partijen die tot 18 miljard euro overhadden voor de overname van het bedrijf. De ene partij was een consortium van investeerders EQT en Stonepeak Infrastructure Partners en de andere bieder was KKR. Vooral een overname door EQT zou mogelijk interessant geweest zijn, aangezien die partij ook al de Nederlandse glasvezelaanbieder Delta Fiber in handen heeft. Een samenwerking zou dan voor de hand liggen.

KPN zag echter niet in hoe een overname door dergelijke partijen zou bijdragen aan zijn toekomstplannen. Het bedrijf vindt dat het voldoende middelen heeft om zijn strategieën op eigen houtje uit te voeren. Bovendien zou de overname van een voormalig staatsbedrijf als KPN een boel bureaucratische rompslomp met zich meebrengen.