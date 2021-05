Aruba introduceert realtime analyse-tool voor mobiele apparaten

Aruba introduceert de Aruba User Experience Insight (UXI) AI software-agent. Dit is een geïntegreerde oplossing voor mobiele apparaten, die realtime inzicht geeft in applicatieperformance, netwerkactiviteiten en roaming-gebruikerservaringen.

Aruba heeft de software-agent ontwikkeld in samenwerking met Zebra Technologies. De Aruba UXI oplossing is geïntegreerd in de mobile computer van Zebra en analyseert realtime voice- en dataverkeer. Daarnaast signaleert het systeem proactief problemen, die invloed kunnen hebben op de applicatie, wifi-verbinding, roaming en voice-performance. Met Aruba UXI kunnen IT-teams het verzamelen, analyseren en oplossen van performance-issues in realtime automatiseren. Dit is een groot voordeel ten opzichte van werken met gesimuleerde of historische data. Deze bieden namelijk niet dezelfde nauwkeurigheid als live-data. Zo kunnen de voice- en connectiviteitsperformance bijvoorbeeld sterk variëren op de begane grond tijdens het picken bovenaan een opslagstelling. Dankzij live data kunnen gebruikers zelfs ook tijdelijke events analyseren, die anders mogelijk onopgemerkt waren gebleven.

“Nu bedrijven de sprong van digitale transformatie wagen, neemt de hoeveelheid bedrijfskritische data die moet worden geanalyseerd voor waardevolle inzichten exponentieel toe,” legt VP of Engineering bij HarborTech Mobility Brian Ray uit. “Data science moet goed worden benut, maar die is slechts zo waardevol als de bronnen waar de data vandaan komt. Data van mobiele devices is de gouden standaard voor performance- en troubleshooting-informatie, omdat het rechtstreeks afkomstig is van de bron; het apparaat dat wordt beïnvloed door netwerk-, service- en applicatie-issues.”

Hogere uptime met Aruba UXI

Aruba zette als een van de eerste bedrijven kunstmatige intelligentie in voor geautomatiseerde netwerk- en applicatieperformancemonitoring. De Incident Detection feature van Aruba UXI creëert een baseline voor applicatieperformance. Daarnaast identificeert en meldt het systeem automatisch gedrag dat de service zou kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen problemen opgelost worden voordat ze impact hebben op activiteiten. Het resultaat is een hogere uptime, snellere probleemoplossing en meer productiviteit.

