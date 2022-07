Aruba voegt Client Insights aan de Aruba Central Foundation-licentie. Daarmee ontvangen bestaande klanten een nieuwe, gratis dienst voor het automatische herkennen en configureren van endpoints.

Aruba Central is een softwareoplossing voor netwerkbeheer en -security. Een Aruba Central Foundation-licentie biedt toegang tot de meeste tools. Aruba maakte onlangs bekend dat licentiehouders vanaf nu toegang hebben tot Client Insights.

Client Insights maakt het mogelijk om onbekende netwerkapparaten automatisch te herkennen en configureren. Client Insights was voorheen afzonderlijk beschikbaar, maar inmiddels gratis voor houders van een Aruba Central Foundation-licentie.

Client Insights

Client Insights begint met een scan van het netwerk. De tool analyseert het netwerkverkeer van onbekende apparaten om profielen te schetsen. Daarbij maakt Client Insights automatisch onderscheidt tussen pc’s, videocamera’s, sensoren, enzovoorts.

De tool verstuurt het profiel naar ClearPass, een policy management-oplossing van Aruba. ClearPass leest het type van een apparaat en past de policies van vergelijkbare apparaten toe. Uiteindelijk maakt Client Insights het mogelijk om devices volledig automatisch te onboarden.

Firmware Recommender en AI-voorspellingen

Naast Client Insights maakte Aruba een ‘Firmware Recommender‘ bekend. De functie verschijnt in oktober 2022. Firmware Recommender gebruikt een AI-algoritme om de juiste firmware-updates voor access points aan te raden. Netwerkbeheerders hoeven geen modelnummers na te trekken.

Tot slot lanceert Aruba ‘Automated Infrastructure Predictions’. Volgens Aruba voorspelt de oplossing hardware- en softwareproblemen in een infrastructuur. Denk aan een firmware-versie die binnenkort verouderd of een netwerkapparaat dat aan vervanging toe is. De oplossing maakt gebruik van Aruba AI Assist en Aruba Support, twee bestaande tools.

Concurrentie

Aruba werkt in een competitieve markt. Concurrenten Juniper Networks en Cisco maakten in de afgelopen tijd vergelijkbare updates bekend. Juniper lanceerde ‘AI-Enabled Device Onboarding as a Service‘, een oplossingen voor het automatische configureren van netwerkapparaten. Cisco lanceerde ‘WAN Insights’ voor ThousandEyes WAN. De functie voorspelt netwerkproblemen in WAN-netwerken.