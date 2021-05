‘Succes lift-and-shift afhankelijk van inzichten en statistieken’

Veel bedrijven besteden momenteel aandacht aan het moderniseren van hun applicatielandschap. Workloads en/of applicaties naar andere IT-infrastructuur brengen is een populaire keuze. Inmiddels spelen verschillende IT-leveranciers met gerichte diensten in op deze migratie. Volgens User Experience Management (UEM)-leverancier Knoa kunnen de lift-and-shiftprogramma’s erg nuttig zijn voor bedrijven, maar ontbreken de inzichten en statistieken om van de migratie een succes te maken.

We gingen met CEO Brian Berns en Customer Success Manager Josh Tambor van Knoa in gesprek over lift-and-shiftdiensten van softwareleveranciers. Knoa biedt software bovenop zulke diensten. Knoa ziet de voordelen van het implementeren van moderne applicaties en infrastructuur. Nieuwere versies komen vaak met voordelen als verbeterde performance, schaalbaarheid en snelle updates.

In het geval van Knoa spreken we het bedrijf specifiek over SAP en Oracle. Voor de oplossingen van die bedrijven biedt Knoa een UEM-applicatie. De applicatie is inmiddels ingezet voor verschillende migraties. Het wordt echter interessant om te zien wat Knoa de komende periode kan gaan betekenen, want SAP en Oracle hebben nieuwe manieren op de markt gebracht om te helpen bij de migratie.

Koers van softwareleveranciers

Van de twee softwareleveranciers laat RISE with SAP zich het best omschrijven als een totaalpakket met daarin diensten om het applicatielandschap van een bedrijf te moderniseren. Het bevat bijvoorbeeld S/4HANA Cloud (clouduitvoering SAP ERP), hulp bij het aanpassen van bedrijfsprocessen naar nieuwe standaarden en tools voor de technische migratie. De workloads komen door een migratie met RISE with SAP te draaien in SAP-datacenters of op cloudinfrastructuur van AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud of Aliba Cloud. In een eerder achtergrondartikel, dat je terug kan lezen via onderstaande link, vind je meer informatie over dit aanbod.

Tip: SAP pusht S/4HANA Cloud ERP met totaalpakket RISE with SAP

Oracle heeft op zijn beurt Cloud Lift Services, waarmee het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om Oracle Cloud Infrastructure (OCI) te gaan gebruiken. Het helpt bij het brengen van workloads naar de infrastructuur en wil de migratie snel en soepel laten verlopen. Hiervoor biedt Oracle onder meer gratis cloud engineering resources en tech support, waarbij Oracle uit wil groeien tot het contactpunt voor de vraagstukken rond de migratie naar OCI. Hoe dat precies werkt, kan je via onderstaande link nog eens teruglezen.

Tip: Oracle Cloud Lift biedt gratis hulp bij migratie naar OCI

Extra inzichten als ondersteuning

Om de migratie te ondersteunen, bieden softwareleveranciers vaak ook analyses, bijvoorbeeld over de prestaties van de workloads. Volgens Knoa ontbreken er echter relevante inzichten. Het UEM-platform van het bedrijf gaat in de woorden van Berns een stap verder dan traditionele statistiektools, die bijvoorbeeld kijken naar de responsetijd van databases. “Werknemers krijgen te maken met zeer complexe, geavanceerde systemen als SAP en Oracle. Ondertussen zijn er weinig inzichten in hoe de werknemers omgaan met de systemen. Denk aan eenvoudige zaken als de hoeveelheid fouten waar ze mee te maken krijgen en of ze die rapporteren”, aldus Berns.

Tambor vult hier op aan dat de data en statistieken waar je met Knoa zicht op krijgt, onder te verdelen zijn in vier categorieën:

User Adoption kijkt naar hoe gebruikers de software inzetten. Denk aan de sessieduur en de actieve/inactieve tijd van applicaties.

User Experience brengt de gebruikerservaring rond de software in kaart, door bijvoorbeeld door het systeem gegenereerde fouten te tonen.

User Performance laat zien hoe bedreven de gebruikers de software gebruiken. Het laat onder meer de snelheid van het uitvoeren van taken zien.

User Workflows toont de stappen van de gebruiker om taken af te ronden. De gebruikersactiviteiten en systeemreacties worden in chronologische volgorde getoond.

Zonder deze inzichten is het succes van migratie volgens Knoa twijfelachtiger. Dat begint al bij het begin van de migratie, wanneer je wilt weten wat je precies het best kan migreren. Cijfers tonen aan welke softwarecomponenten het meest gebruikt worden en waar productiviteits- en efficiëntieproblemen voorkomen, waar je de migratie op kan afstemmen. Vervolgens, als de workloads en/of applicaties overgebracht zijn, is het de vraag of alles wel goed gegaan is. Als het doel was om transacties sneller en met minder fouten af te ronden, dan kunnen de Knoa-statistieken bevestigen of dat daadwerkelijk gebeurd is.

Identificatie en verificatie bovenop diensten

Volgens Tambor levert Knoa uiteindelijk verschillende nuttige statistieken bovenop de lift-and-shiftdiensten. “Denk aan wat de end-to-endsysteemresponsetijd van legacy applicaties is. Zijn die tijden conform de service-level agreement? En is dat op een niveau van een enterprise organisatie”, legt Tambor uit. Hij geeft aan dat je bij lift-and-shift verschillende zaken wil identificeren en verifiëren. Daar speelt Knoa met diensten voor SAP en Oracle op in.

Voor veel bedrijven is migreren een logische keuze, ziet Knoa, maar dat betekent tegelijkertijd een periode ingaan waar tijd in gaat zitten. Cijfers kunnen daar een ondersteunende rol in spelen. Want, zo concludeert Knoa, zonder de inzichten is het succes lastiger vast te stellen.

Tip: SOHO combineert Azure en Oracle Cloud via interconnect