Schneider Electric maakt Easy Rack-serverracks beschikbaar

Schneider Electric levert vanaf nu zijn compacte East Rack-racksystemen voor servers binnen Europa. De serverracks zijn vooral geschikt voor plaatsing in edge- en industriële omgevingen, cloud- en colocatie-datacenters.

Schneider Electric heeft onlangs een nieuwe serie eenvoudige serverracksystemen op de Europese markt gebracht. De nu gelanceerde Easy Rack-systemen kunnen voor een breed aantal toepassingen worden ingezet en zijn daardoor vooral geschikt voor plaatsing in netwerkkasten, edge- en industriële omgevingen of in datacenters voor clouddiensten of colocatie.

Aanpasbare racksystemen

Concreet zijn de Easy Rack-systemen volledig aanpasbaar en in uiteenlopende hoogtes, breedtes en dieptes leverbaar. Denk hierbij onder meer aan 24U tot 48U units met verschillende breedtes en dieptes Ook zijn de rack-systemen met of zonder zijkanten verkrijgbaar en met een zogenoemde flat-pack mogelijkheid. Deze laatste versie kan makkelijk worden gebruikt in omgevingen met ruimte- of hoogtebeperkingen

Overige functionaliteit

De Easy Rack-systemen van Schneider Electric zijn daarnaast voorzien van hoogwaardige onderdelen als batterij back-up vermogen en diverse datacenter- en edge computing-infrastructuur. Het gestandaardiseerde formaat zorgt ervoor dat klanten al hun netwerkkastvereisten voor servers op één platform kunnen baseren. Dit moet uiteindelijk een eenvoudige installatie in datacenters, netwerkkasten en externe edge-omgevingen opleveren. Ook passen de systemen naadloos in de IT-infrastructuuromgevingen van andere leveranciers.

De Easy Rack-systemen van Schneider Eletric zijn per direct verkrijgbaar via de Europese channelpartners van de leverancier.

