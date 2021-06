Samsung voegt Zoned Namespace-technologie toe aan SSD’s

Samsung heeft zijn eerste SSD op de markt gebracht, de PM1731a SSD, die over Zoned Namespace (ZNS)-technologie beschikt. De SSD is vooral geschikt voor gebruik in zakelijke serveromgevingen.

Met de introductie van de PM1731a SSD is Samsung de volgende fabrikant die ZNS-technologie omarmt. Deze technologie moet betere prestaties voor de opslag van data uit en voor applicaties geven.

ZNS storagetechnologie

ZNS of Zoned Storage is een makkelijkere manier om opslag te adresseren en te gebruiken. De bovenliggende applicaties bepalen waar de data komt te staan, in plaats dat dit bij ‘normale ’storage door de disk wordt bepaald. De data worden eigenlijk per applicatie in aparte zones opgeslagen.

Voordelen die deze technologie brengt, zijn onder meer dat overprovisioning niet meer nodig is, wat meer capaciteit oplevert. Ook reageert de controller sneller doordat er minder data hoeven te worden opgeruimd. Daarnaast gaat de schrijfsnelheid omhoog en gaat de betreffende disk uiteindelijk langer mee.

Eigenschappen PM1731a SSD

De PM1731a SSD van de Zuid-Koreaanse techgigant komt in een 2,5-inch formfactor en beschikt over dubbele poorten. De SSD beschikt over een opslagcapaciteit van 2 TB of 4 TB. De SSD is gebouwd met de zesde generatie Samsung V-NAND-technologie. Samsung gaat zijn ZNS-technologie ook beschikbaar stellen voor user library xNVMe. Ook komt het beschikbaar voor de Software Performance Development Kit-gemeenschap. De eerste ZNS SSD’s moeten in de tweede helft van dit jaar leverbaar worden