Blackstone koopt datacenterbedrijf QTS Realty Trust voor 6 miljard euro

Durfinvesteerder Blackstone Group neemt datacenterexploitant QTS Realty Trust voor 6,7 miljard dollar (ongeveer 6 miljard euro) over. De overname van het datacenterbedrijf, met twee locaties in Nederland, is een gevolg van de groeiende interesse van de durfinvesteerder in bedrijven die diensten leveren rondom data.

Volgens de durfinvesteerder is de overname van de datacenterexploitant een logische aanvulling op andere investeringen in bedrijven die diensten rondom data leveren. Sinds de Covid-19-pandemie is de interesse in dit soort bedrijven van durfinvesteerders, ook de Blackstone Group, alleen maar toegenomen. Zeker nu de vraag naar clouddiensten sterk toeneemt.

Expansie activiteiten QTS Realty Trust

Datacenterexploitant QTS Realty Trust is ook blij met de overname. Volgens het bedrijf moet de overname meer mogelijkheden bieden om de activiteiten, zoals colocatie, verder te kunnen uitbreiden. De datacenteraanbieder kijkt hierbij met een schuin oog naar de activiteiten van de drie grote hyperscalers. Graag lift QTS Realty Trust op het toenemende succes van deze bedrijven mee door datacentercapaciteit te leveren.

Twee datacenters in Nederland

QTS Realty Trust heeft in Nederland twee datacenters. Eén datacenter bevindt zich in de Eemshaven, waar ook Google een eigen datacenter heeft. Het andere datacenter van de aanbieder bevindt zich in Groningen. Beide datacenters werden in 2019 verkregen en zijn de enige buitenlandse datacenters van de exploitant.

De overige datacenters van QTS Realty Trust bevinden zich in de Verenigde Staten.

