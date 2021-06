‘Intel wil met overname SiFive de strijd aangaan met Arm’

Intel zou met een bod van ruim 1,6 miljard euro (2 miljard dollar) de chipsettechnologie-ontwikkelaar SiFive willen overnemen. Met deze overname wil de chipgigant de strijd aangaan met de ontwerpen van Arm.

De mogelijke overname van Arm door Nvidia heeft de alarmbellen bij Intel flink doen rinkelen. Temeer omdat veel hardwareleveranciers nu naast op Intel- en AMD-gebaseerde datacentertoepassingen ook steeds vaker op basis van Arm-chipsets gaan leveren.

In een poging om de strijd met Arm aan te gaan, heeft Intel volgens ingewijden nu zijn zinnen gezet op een overname van chipsetfabrikant SiFive, zo bericht Reuters. SiFive en Arm ontwerpen beide chipsettechnologie. Deze technologie wordt vervolgens aan chipsetfabrikanten verkocht om deze in productie te nemen.

Ontwikkelaar RISC-V-architectuur

SiFive heeft onder zijn medewerkers een aantal specialisten die aan de basis staan van de open-source chiptechnologie RISC-V. Deze technologie wordt door de markt gezien als een uitdager van de Arm-technologie voor chipsets. De onderliggende architectuur van de chipsets is open-source, maar de specifieke core-ontwerpen worden verkocht aan fabrikanten.

Overnamevoordelen voor Intel

Met de overname van SiFive krijgt Intel veel intellectueel eigendom in handen die het kan inzetten voor zijn zelfontwikkelde chipsets. Ook kan de chipsetgigant deze technologie in licentie gaan beheren, waardoor andere fabrikanten de chipsets kunnen produceren. Intel heeft al aangekondigd dat het zijn fabrieken wil gaan openstellen voor andere fabrikanten. Ook heeft de chipgigant plannen om computer cores van zijn op x86 gebaseerde processors bij klanten in licentie te geven binnen hun bestaande leveringscontracten. Straks kunnen dan bijvoorbeeld HPE, Lenovo of Cisco hun eigen chipsets op basis van x86-technologie produceren en in hun toepassingen verwerken.

Verder krijgt Intel met een eventuele overname van SiFive ook meer softwaretechnologie in handen. Zeker nu onlangs de van Google afkomstige Chris Lattner bij het bedrijf is komen werken. Lattner stond ooit aan de basis van Swift voor Apple en was tot zijn vertrek programmamanager voor de AI-teams voor Google Brain en TensorFlow bij Alphabet.

Al investeerder in SiFive

Intel is overigens al langer bekend met SiFive. Samen met de andere chipsetgiganten Qualcomm en SK Hynix is het een grote investeerder in de chipsetontwikkelaar.

Tip: AI-startup Tenstorrent gaat RISC-V-cores van SiFive gebruiken