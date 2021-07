QNAP komt met TV-675 NAS met Chinese processor

QNAP gebruikt voor het eerst een Chinese x86-processor voor een NAS-server, in plaats van een chip van Intel, ARM of AMD. De QNAP TV-675 NAS-toepassing draait op basis van een Zhaoxin KaiXian KX-U6580 8-core processor.

Normaal gebruikt QNAP ARM- of Intel Celeron-processors voor zijn instap NAS-servers of AMD Ryzen/Intel Xeon-processors voor zijn high-end producten. Met de komst van de TV-675 verandert dit. De server draait op een KX-U6580- chip van de relatief onbekende Chinese fabrikant Zhaoxin. De 2.5 GHz-processor is een 64-bit, 8-coreprocessor. In combinatie met de C-960 GPU van de Chinese fabrikant ondersteunt het hardware-accelerated video transcoding en AES-NI encryptie. Verder beschikt de chipset over 8 GB aan DDR4-geheugen, uitbreidbaar naar in totaal 64 GB.

Volgens experts is de Chinese processor niet een snelheidsduivel, maar heeft het ongeveer dezelfde capaciteit als een oudere Intel Celeron J4105 quad-core processor. In snelheid zou het echter weer achterlopen bij deze low-power processor in single-core scores.

De TV-675 NAS met de Chinese processor richt zich waarschijnlijk specifiek op de Chinese markt. Hiermee zorgt de fabrikant ervoor dat het voldoet aan de oproep van de Chinese overheid om vooral nationaal ontwikkelde technologie te gebruiken. Maar de oplossing komt ook internationaal beschikbaar voor geïnteresseerde klanten, met name kleine bedrijven.

Overige hardwarefunctionaliteit

Daarnaast beschikt de TV-675 over zes bays voor hard drives of SSD-drives, twee M.2 2280 slots for SATA- of NVMe drives en twee PCIe 3.0 x4 slots for storage-, networking- of andere expansiekaarten. Verder beschikt de oplossing over een HDMI 2.0 poort.

De prijs van de TV-675 is nog niet bekend gemaakt.